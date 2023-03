Guardians 9, White Sox 6

Cleveland Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 32 9 9 7 Totals 32 6 9 6 St.Kwan dh 3 1 1 0 Andrson ss 2 0 0 0 J.Brito dh 1 1 0 0 Mntgmry ss 1 1 0 1 G.Arias 3b 2 2 1 0 L.Rbert cf 3 0 0 0 Delgado 3b 1 1 1 0 Rmllard 1b 2 1 1 3 Brennan rf 1 0 1 2 Bnntndi lf 1 0 0 0 Rdrguez rf 2 1 1 3 V.Reyes lf 2 0 0 0 M.Znino c 2 0 1 0 Jimenez dh 2 0 0 0 Collins c 2 1 1 1 L.Meses dh 1 1 0 0 M.Pries lf 3 1 1 0 Moncada 3b 2 1 1 0 Co.Kokx lf 1 1 0 0 Gnzalez rf 1 0 0 0 Jh.Noel 1b 2 0 0 0 Grandal c 2 0 1 1 Dav.Fry 1b 1 0 1 0 B.Ramos 3b 2 1 1 0 R.Quinn cf 2 0 0 0 J.Brger 1b 2 0 1 0 P.Hlpin cf 1 0 0 0 L.Grcia 2b 2 0 1 0 Freeman 2b 3 0 0 1 O.Colas rf 2 0 1 0 Schnmnn 2b 1 0 0 0 C.Perez c 1 1 1 1 Jo.Tena ss 3 0 0 0 E.Andrs 2b 2 0 1 0 Tlntino ss 1 0 0 0 Hmilton cf 2 0 0 0

Cleveland 201 100 401 - 9 Chicago 000 100 320 - 6

E_Zunino (1), Middleton (1), Reyes (1), Perez (1). LOB_Cleveland 9, Chicago 8. 2B_Brennan (1), Pries (2), Moncada (1), Grandal (1), Perez (1). HR_Rodriguez (1), Collins (1), Remillard (1). SB_Arias (2). SF_Brennan.

IP H R ER BB SO

Cleveland Civale 1 0 0 0 1 0 Karinchak 1 0 0 0 0 0 Curry 2 5 1 1 0 0 Simpson 1 0 0 0 0 1 Kelly 1 0 0 0 1 0 Knight 1 2 3 3 1 2 Scott 2-3 2 2 2 2 1 Ponticelli 1-3 0 0 0 0 0

Chicago Martin 2 2 2 2 2 1 Middleton 1 1 1 0 0 1 Fisher 2 2 1 1 0 1 Padilla 1 0 0 0 0 2 Navarro 1 3 4 4 2 2 Thompson 1 0 0 0 1 1 Cronin 1-3 1 1 1 2 0

HBP_by_Scott (Perez), Fisher (Brennan).

PB_Perez.

Umpires_Home, Lew Williams; First, Chris Guccione; Second, Jose Navas; Third, Tom Hanahan; .

T_2:32. A_3104