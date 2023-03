Familiares recuerdan a víctimas del naufragio en Italia; cifra de muertos se eleva a 67

Por Angelo Amante

CROTONE, Italia, 1 mar (Reuters) - Los familiares de las víctimas del naufragio del domingo frente a las costas italianas conmemoraron el miércoles a sus seres queridos en un recinto deportivo de la ciudad calabresa de Crotone, donde se depositaron los ataúdes de más de 60 migrantes que perecieron en el siniestro.

Las autoridades italianas informaron el miércoles de que el número de víctimas mortales del naufragio cerca de la costa meridional de Italia se eleva a 67, y que todavía hay muchas personas desaparecidas. Los equipos de rescate encontraron a dos niños más, con lo que las víctimas menores de edad ascienden a 16, informaron funcionarios del gobierno provincial.

Algunos familiares llegaron desde el norte de Europa para llorar a los muertos e intentar localizar a los supervivientes. Los rescatistas dijeron que la mayoría de los inmigrantes procedían de Afganistán, y otros de Pakistán, Irán, Somalia y Siria.

La embarcación, que las autoridades creen que transportaba hasta 200 migrantes, zarpó de Turquía y naufragó en mares agitados cerca de Steccato di Cutro, un balneario de la costa oriental de Calabria.

Los habitantes de la zona también presentaron sus respetos a las víctimas, dejando flores, mensajes, velas y otros recuerdos junto a las barandillas metálicas del recinto deportivo.

"Me he sentido muy afectado por esta situación. No solo he venido esta mañana, llevo días aquí y he visto cómo el número de muertos ha ido aumentando", declaró a Reuters Giovanni Antonio Marsala, un vecino de Crotone de 53 años.

La tragedia ha intensificado el debate sobre la inmigración en Europa e Italia, donde las nuevas y estrictas leyes del recién elegido gobierno de derecha para las organizaciones benéficas de rescate de inmigrantes han suscitado las críticas de Naciones Unidas y otros organismos.

En Italia se ha desatado la polémica sobre si la guardia costera y la policía podrían haber hecho más para evitar el naufragio.

Las autoridades dijeron que se enviaron patrulleras para interceptar a los migrantes, pero el mal tiempo les obligó a regresar a puerto. La policía movilizó entonces unidades de búsqueda a lo largo de la costa y encontró cadáveres arrastrados por la corriente.

El comandante de la autoridad portuaria de Crotone, Vittorio Aloi, declaró a periodistas que se habían seguido todos los procedimientos correctos.

Otra polémica ha salpicado al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, por unas declaraciones en las que parecía culpar a migrantes y traficantes de embarcarse en peligrosas travesías marítimas con sus familias.

Cientos de miles de inmigrantes han llegado a Italia en barco en la última década, huyendo de los conflictos y la pobreza en sus países de origen. El año pasado hubo más de 105.000 desembarcos, de los cuales alrededor del 15% procedían de naves que habían partido de Turquía.

