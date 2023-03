Del Ulster a Vietnam para conocer a familias de los 39 muertos en un camión

Eric San Juan

Ho Chi Minh (Vietnam), 1mar. Desde que se enteró de la tragedia de los 39 vietnamitas muertos por asfixia en un camión congelador en Inglaterra, con implicados provenientes de su comarca, el transportista británico John Hurson sintió que tenía que viajar a conocer de dónde venían las víctimas. Casi cuatro años después, ha podido dar el pésame a cinco de las familias.

"Dado que los monstruos implicados en el tráfico de estas personas y sus muertes eran de mi comarca y también camioneros, espero que de alguna manera la visita haya servido para mostrarles que a gente de tan lejos le importa lo que les ocurrió a sus seres queridos", dice Hurson a EFE en una cafetería de Ho Chi Minh (antigua Saigón).

Hurson, de 53 años, recuerda cómo acababa de llegar en un ferry de Gales a Dublín el 23 de octubre de 2019 cuando le golpeó la noticia de los 31 hombres y 8 mujeres de entre 15 y 44 años que habían sido hallados muertos en un camión frigorífico en Essex, al sur de Inglaterra.

En los días y semanas siguientes fue sabiendo más de las víctimas, del peligroso viaje clandestino pagado a las mafias de tráfico de personas y de algunos responsables, algunos de ellos (el camionero y otros tres implicados) provenientes de su mismo condado de Armagh o de los alrededores, en el Ulster.

"Fue algo terrible, muy triste. Y además era gente de mi localidad la que lo hizo y que también eran camioneros como yo y llevaban el mismo tipo de vehículo. No me sentí culpable, pero sentí vergüenza por lo que hicieron", afirma.

Viajero empedernido, se propuso a los pocos días de la tragedia ir a Vietnam y conocer el lugar del que provenían aquellas personas, presentar sus respetos ante las familias y mostrarles la solidaridad de sus paisanos de la localidad de Tyrone y de toda la región, pero la pandemia de covid-19 le obligó a posponer la idea.

A través de las autoridades locales de la aldea de Can Loc, en la provincia de Ha Tinh (centro de Vietnam), Hurson, de 53 años, pudo en febrero visitar a cinco familias que perdieron a seres queridos asfixiados en aquel camión.

CINCO ENCUENTROS

"Muchas veces -explica Hurson- cuando cargaba o descargaba mi camión y veía el interior del remolque pensaba en las 39 personas que murieron en uno igual".

El primero de los cinco encuentros con un matrimonio que perdió en Inglaterra a su único hijo con apenas 20 años fue el más duro. "La madre lloraba. El padre es un hombre fuerte, se veía el trabajo duro en sus manos, y era un hombre roto. Han perdido su futuro", dice.

El camionero no se planteó que su visita pudiera generar rechazo, pero le sorprendió la hospitalidad con la que fue acogido por las cinco familias, con una de las cuales terminó bebiendo cervezas en un ambiente festivo.

"Sé que aprecian que alguien venga para decirles que no les olvidamos, que no son un número, sabemos que perdieron un hijo o una hija. Para ellos es un signo de reconocimiento", explica Hurson, que entregó a cada familia una cruz típica de su pueblo y una bandera para mostrar su solidaridad.

"En mi pueblo cientos de personas habíamos firmado un libro de condolencias que fue enviado a la Embajada de Vietnam en Londres", recuerda para subrayar cómo afectó la tragedia en esa zona de Irlande del Norte de la que provenían algunos de los traficantes.

Tras las visitas, que describe como una montaña rusa de emociones a veces difíciles de controlar, le queda un sentimiento de cierta satisfacción al sentir que ese gesto ha sido bien recibido.

"He mantenido contacto con una de las familiares y me dijo lo especial que resultó para ellos mi visita. (...) Yo solo quería decirles que no les olvidamos", concluye. EFE

esj/raa/ig

(foto)