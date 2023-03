Cubs 5, Mariners 3

Seattle Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 37 3 13 3 Totals 31 5 7 5 Rdrguez cf 3 1 1 1 Hoerner 2b 3 0 0 1 J.Clase cf 2 0 1 0 Da.Bote 3b 2 0 1 0 Kelenic lf 3 1 2 1 Swanson ss 1 0 0 0 R.Perez lf 2 0 1 0 McKstry ss 0 0 0 0 E.Sarez 3b 3 0 1 0 Ia.Happ lf 2 1 1 1 C.Moran 3b 1 0 0 0 Mstrbni lf 1 0 0 0 Pollock dh 3 0 2 0 Bllnger cf 3 1 2 0 C.Hmmel dh 1 1 1 0 Crwtrng cf 1 0 0 0 E.White 1b 2 0 0 0 Mancini 1b 2 1 0 0 Mi.Ford 1b 1 0 0 0 J.Young 1b 1 0 0 0 Hggerty 2b 2 0 1 0 Ed.Rios 3b 3 0 0 0 Ke.Wong 2b 2 0 1 0 A.Weber 2b 1 0 0 0 T.Mrphy c 3 0 0 0 Y.Gomes c 3 1 1 2 Ha.Ford c 1 0 1 1 Windham c 1 0 0 0 Calhoun rf 3 0 0 0 Vlzquez rf 1 0 0 0 DeLoach rf 1 0 0 0 Alcntra rf 2 0 0 0 M.McCoy ss 3 0 1 0 C.Morel dh 2 1 1 1 Cbllero ss 1 0 0 0 Perlaza dh 2 0 1 0

Seattle 000 020 010 - 3 Chicago 000 500 000 - 5

LOB_Seattle 11, Chicago 8. 2B_Suarez (1), Pollock (1), Ford (1), Bellinger (1), Gomes (1), Perlaza (2). HR_Rodriguez (1), Kelenic (3). SB_Clase (1), Caballero (1), Happ (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Ray 3 1 0 0 1 5 Brash 1-3 4 5 5 2 1 Festa 1 0 0 0 0 1 Hancock 1 2-3 1 0 0 1 1 Bukauskas 1-3 0 0 0 0 0 Clarke 1 1 0 0 0 0

Chicago Wesneski 2 1 0 0 1 4 Elias 2 2-3 4 2 2 0 4 McAvene 1-3 2 0 0 0 1 Nittoli 1 0 0 0 0 1 Rucker 1 2 0 0 0 1 Little 2-3 3 1 1 0 2 Johnson 1-3 0 0 0 0 1 Rodriguez 1-3 1 0 0 0 1

PB_Windham.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Jim Wolf; Second, Pat Hoberg; Third, Jacob Metz; .

T_. A_8524