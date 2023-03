Consulado ofrece capacitación a mexicanas en Colorado para ser empresarias

(Corrige titular)

Denver (CO), 1 mar. Desde este mes y hasta finales de julio, las mexicanas residentes en el estado de Colorado y sus hijas tendrán la posibilidad de capacitarse para convertirse en pequeñas empresarias, gracias a una iniciativa del consulado de México en Denver y varias organizaciones y agencias locales.

“El objetivo del Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior (PCEME) es ayudar a las mujeres que han emigrado de México o que son de ascendencia mexicana a iniciar su propio negocio al tiempo que brinda oportunidades para construir redes y acceder a mentores”, indica la convocatoria emitida por la representación mexicana.

En cuatro etapas, las participantes completarán cursos básicos de emprendimiento, recibirán asesoría de expertos en distintos temas (liderazgo, administración de empresas), realizarán su plan de negocios y estudiarán finanzas y análisis de mercado.

La actividad se realiza en conjunto con la organización benéfica Amigos de México, la Oficina de Negocios Minoritarios de Colorado, la Oficina de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Aurora, y la Escuela Thunderbird de Administración Global, dependiente de la Universidad Estatal de Arizona y proveedora del material educativo.

Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) y publicado en abril de 2022 en la revista especializada National Social Science Journal, la reciente pandemia, por su impacto económico negativo, ha renovado el interés de las mujeres mexicanas tanto en su país como en Estados Unidos por ser dueñas de sus propios negocios.

Y esa meta, dice el estudio, motiva a las mexicanas a “superar las barreras comunes que les impiden ser emprendedoras exitosas”, incluyendo responsabilidades familiares y hogareñas, falta de acceso a financiación y percepciones culturales negativas sobre la capacidad de las mujeres para ser empresarias.

De hecho, según el reporte, sólo 11 % de las mexicanas afirman contar con las habilidades y conocimientos necesarios para abrir su propio negocio.

Entre esas mujeres antes figuraba Carla Vargas, ahora residente en Denver y dueña de una compañía de limpieza de casas.

“Yo no sabía que me estaba yendo mal en mi negocio porque no había aprendido sobre finanzas o sobre impuestos. Y resulta que yo les estaba pagando más a mis trabajadoras que a mí misma y, a pesar de tener ingresos por cientos de miles de dólares, al final del año mi negocio siempre tenía pérdida”, dijo Vargas a EFE.

“Pensé que el negocio no era bueno hasta que un día fui a hacer mi declaración de impuestos y la preparadora de impuestos me explicó cómo hacer para que mi negocio funcionase”, agregó.

Además de la educación financiera, existe otro factor que el proyecto PCEME busca resolver: la aceptación de tecnologías financieras digitales.

Según el reporte Diseñando Pagos Digitales para Mexicanas Emprendedoras, publicado por el Banco Mundial de Mujeres (WWB) en julio de 2021, las mexicanas dueñas de pequeños negocios aún no adoptan plataformas financieras digitales.

De hecho, dice el reporte, “desconfían” de esas plataformas (por cuestiones de seguridad y privacidad) y les “resulta incómodo” usarlas.

Por eso, el PCEME “está diseñado para responder a las necesidades y realidades de las mujeres emprendedoras”.

Según la información provista, el programa incluye “contenidos prácticos e información actualizada” para “asistir paso a paso en el proceso de iniciar o hacer crecer su propio negocio”.

Las graduadas recibirán un certificado de la Escuela Thunderbird de Administración Global. EFE

fm/msc