Brewers 6, Cubs 3

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 7 3 Totals 33 6 9 6 Mdrigal 3b 3 0 0 0 C.Ylich lf 3 0 1 0 Strumpf 3b 0 0 0 0 Jo.Gray lf 1 0 0 0 Brnhart c 3 0 0 0 W.Admes ss 3 0 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 E.Grcia ss 1 0 0 0 M.Mrvis 1b 2 1 1 0 L.Urias 2b 3 0 0 0 J.Young 1b 1 0 0 0 Dvanney 3b 0 0 0 0 C.Morel 2b 3 0 0 0 R.Tllez 1b 2 1 1 1 E.Qiroz 2b 1 0 0 0 Lu.Voit 1b 2 0 1 0 Tuchman rf 1 0 0 0 Dorrian 1b 0 1 0 0 Vlzquez rf 2 2 2 2 Andrson 3b 2 1 1 1 Mstrbni ss 2 0 0 0 VnMeter 2b 1 1 0 0 Alcntra ss 2 0 1 0 Cntrras dh 3 0 0 0 Alcntra lf 3 0 2 0 Ab.Toro dh 1 1 1 3 Da.Hill lf 1 0 0 0 T.Nquin rf 3 1 1 0 DeLuzio cf 2 0 0 0 H.Mndez rf 1 0 0 0 B.Davis cf 1 0 1 1 Cratini c 2 0 1 0 Trantos dh 4 0 0 0 Nvrreto c 2 0 0 0 Frelick cf 3 0 2 1

Chicago 000 000 201 - 3 Milwaukee 021 000 03(x) - 6

E_Quiroz (1), Navarreto (1). DP_Chicago 1, Milwaukee 2. LOB_Chicago 6, Milwaukee 5. 2B_Mervis (1), Davis (1), Yelich (1), Naquin (2), Frelick (1). HR_Velazquez (1), Tellez (2), Anderson (1), Toro (1). SB_Frelick (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Smyly L, 0-1 2 5 2 2 0 2 Brown 2 1 1 1 0 1 Leiter Jr. 1 0 0 0 0 1 Stout 1 1 0 0 1 0 Leeper 1 1 0 0 0 2 Correa 1 1 3 2 1 0

Milwaukee Stock W, 1-0 2 0 0 0 2 0 Peguero 1 0 0 0 0 2 Claudio H, 2 1 0 0 0 0 1 Miller H, 2 2 1 0 0 0 2 Myers H, 2 1 3 2 2 0 3 Yeager H, 1 1 0 0 0 1 2 Fernandez 1 3 1 1 0 1

WP_Stout.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Bill Miller; Second, Nate Tomlinson; Third, Charlie Ramos;.

T_2:11. A_4008