Angels 4, Brewers 3

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 28 3 6 3 Totals 26 4 6 2 Mtchell cf 3 1 1 0 Ta.Ward lf 3 1 1 0 J.Wemer cf 0 0 0 0 J.Adams lf 0 0 0 0 Frelick rf 3 0 0 0 M.Trout cf 2 1 1 0 Perkins rf 1 0 0 0 Phllips cf 1 0 0 0 L.Urias 2b 2 0 0 0 J.Walsh 1b 2 1 0 0 Alvarez 2b 1 0 0 0 T.Jones 1b 1 0 0 0 Ab.Toro 3b 2 0 2 1 A.Rndon 3b 2 0 1 1 T.Black 3b 0 0 0 0 Stfanic 3b 0 0 0 0 K.Hiura lf 2 0 0 0 Renfroe rf 2 1 1 0 Sk.Bolt lf 1 0 0 0 Todosio rf 1 0 0 0 Brsseau 1b 2 2 1 1 B.Drury 2b 2 0 1 1 Snglton 1b 1 0 0 0 Jackson 2b 1 0 0 0 O.Mller dh 3 0 1 0 Urshela ss 3 0 1 0 Hrrison dh 1 0 0 0 M.Thiss c 2 0 0 0 B.Trang ss 3 0 0 0 E.Quero c 1 0 0 0 Mnstrio ss 1 0 0 0 K.Padlo dh 2 0 0 0 P.Henry c 2 0 1 1 Barrera dh 1 0 0 0

Milwaukee 110 001 000 - 3 Los Angeles 300 100 000 - 4

E_Rendon (1). LOB_Milwaukee 8, Los Angeles 3. 2B_Mitchell (1), Drury (1). HR_Brosseau (2). SB_Stefanic (1). CS_Adams (1).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Erceg 2-3 2 3 3 2 0 Meeker 1-3 1 0 0 0 0 Williams 1 0 0 0 0 0 Guerra 1 1-3 1 1 1 0 0 Pannone 2-3 1 0 0 0 0 Varland 1 1 0 0 0 1 Vieira 1 0 0 0 1 2 Mejia 1 0 0 0 1 0 Small 2-3 0 0 0 0 0

Los Angeles Silseth 2 3 2 2 1 4 Torres 1 0 0 0 3 0 Loup 1 0 0 0 1 2 Tepera 1 1 0 0 0 0 Moore 1 2 1 1 0 0 Quijada 1 0 0 0 2 1 Wantz 1 0 0 0 0 2

PB_Jackson.

Balk_Pannone.

Umpires_Home, Austin Jones; First, Chad Whitson; Second, Alfonso Marquez; Third, Bruce Dreckman; .

T_2:40. A_3834