Yankees 8, Tigers 5

Detroit New York ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 10 5 Totals 26 8 7 7 A.Bddoo rf 2 2 1 0 Knr-Flf ss 1 1 0 0 B.Davis rf 1 0 0 0 Bstidas ss 3 0 1 2 Crpnter lf 2 1 1 2 Calhoun dh 2 1 1 0 T.Nevin lf 3 0 1 0 S.Jones dh 1 0 0 0 Ja.Baez ss 3 1 1 1 Cabrera 3b 3 0 1 1 Placios ss 1 0 0 0 Hardman 3b 1 1 1 0 E.Haase c 3 1 1 2 H.Bader cf 1 0 1 1 A.Knapp c 1 0 0 0 Dmnguez cf 1 2 1 0 Meadows dh 3 0 2 0 A.Volpe 2b 2 0 0 0 C.Keith dh 1 0 1 0 Wstbrok 2b 1 1 0 0 Trklson 1b 3 0 0 0 J.Buers 1b 2 0 0 0 Flciano 1b 1 0 0 0 S.Hnson 1b 1 0 0 0 J.Schop 3b 3 0 0 0 Florial lf 1 0 0 0 J.Mlloy 3b 1 0 0 0 Lckrdge lf 1 0 0 1 Kridler 2b 3 0 1 0 R.Duran c 2 0 0 0 Lipcius 2b 1 0 0 0 M.Gsper c 0 1 0 0 J.Davis cf 3 0 0 0 McKnney rf 2 0 0 0 Meadows cf 1 0 1 0 Aguilar rf 1 1 1 2

Detroit 302 000 000 - 5 New York 200 000 42(x) - 8

E_Nevin (1), Knapp 2 (2), Cabrera (1), Duran (1). DP_Detroit 3, New York 2. LOB_Detroit 6, New York 5. 2B_Keith (1), Aguilar (1). 3B_Kreidler (1). HR_Carpenter (1), Haase (1). SB_Baddoo 2 (2), Hardman (1), Dominguez (1), Florial (1). SF_Bader, Lockridge.

IP H R ER BB SO

Detroit Brieske 2 2 2 2 2 1 Lange H, 1 1 0 0 0 0 0 Alexander H, 1 2 1 0 0 0 0 Wingenter H, 1 1 0 0 0 1 0 Uceta L, 0-1, BS, 0-1 1 3 4 3 1 3 Alvarado 2-3 1 2 2 2 0 Gardea 1-3 0 0 0 0 1

New York Severino 2 3 4 4 1 1 McGarity 1 2 1 1 0 2 Peralta 1 2 0 0 0 1 Cordero 1 1 0 0 0 0 Hamilton 1 0 0 0 0 2 Norwood W, 1-0 1 0 0 0 0 2 Tully H, 1 1 1 0 0 0 0 Hampton S, 1-1 1 1 0 0 1 0

HBP_by_Alvarado (Henson), Alvarado (Gasper).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Shane Livensparger; Second, Laz Diaz; Third, Randy Rosenberg;.

T_2:23. A_8427