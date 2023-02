White Sox 4, Diamondbacks 1

Chicago Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 35 4 11 4 Totals 34 1 8 0 Andrson ss 2 1 0 0 Carroll lf 3 1 1 0 Gnzalez ss 2 0 0 0 A.Thmas cf 4 0 1 0 L.Rbert cf 4 0 1 1 McCrthy rf 3 0 0 0 Le.Sosa 3b 1 0 0 0 Alxnder ss 1 0 0 0 Moncada 3b 3 0 0 0 P.Smith 1b 3 0 1 0 Mrsnick cf 1 0 0 0 Higgins c 1 0 0 0 Jimenez rf 2 0 2 0 Kennedy 2b 3 0 2 0 O.Colas rf 2 0 1 0 J.Hager 2b 1 0 0 0 G.Shets dh 2 0 0 0 Se.Beer dh 3 0 0 0 J.Brger dh 2 0 1 0 D LSnts ph 1 0 0 0 A.Vughn 1b 2 0 0 0 G.Mreno c 3 0 1 0 Rmllard 1b 1 0 0 0 Fltcher cf 1 0 0 0 Alberto 2b 3 0 2 0 P.Evans 3b 3 0 1 0 Hmilton lf 1 2 1 0 Canzone rf 1 0 0 0 S.Zvala c 3 1 1 2 Perdomo ss 3 0 1 0 Cstillo 2b 1 0 0 0 Gnzalez lf 2 0 1 0 S.Rvero c 1 0 1 1

Chicago 001 002 010 - 4 Arizona 100 000 000 - 1

E_Anderson (1), Moreno (1). LOB_Chicago 9, Arizona 7. 2B_Robert (2), Alberto (2), Hamilton (1), Carroll (1), Kennedy (1). HR_Zavala (1). SB_Hamilton (1). CS_Colas (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Stiever 1 3 1 1 0 0 Graveman 1 2 0 0 1 0 Diekman 1 1 0 0 0 2 Ruiz 1 0 0 0 0 0 Shaw W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Ramsey H, 1 1 1 0 0 0 2 Perez H, 1 1 1 0 0 0 1 Schoenle H, 1 1 0 0 0 0 1 Olson S, 1-1 1 0 0 0 0 2

Arizona Davies 2 1 0 0 2 3 Chafin 1 1 1 1 2 0 Familia 1 1 0 0 0 0 Gilbert L, 0-1 2 5 2 2 0 1 Biddle 1 1 0 0 0 1 Vargas 1 2 1 1 0 0 Stumpo 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Familia (Gonzalez).

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Lance Barrett; Second, Brock Ballou; Third, Stu Scheurwater; .

T_. A_5092