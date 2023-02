White Sox 10, Mariners 1

Seattle Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 4 1 Totals 37 10 15 9 Rdrguez cf 2 0 1 0 Andrson ss 3 0 1 1 Marlowe cf 1 0 0 0 Rmllard ss 1 1 0 0 Kelenic rf 3 0 0 0 L.Rbert cf 2 0 0 0 Schiner 3b 1 0 0 0 B.Ramos 3b 1 1 1 1 Pollock lf 2 0 0 0 Bnntndi lf 1 0 0 0 DeLoach lf 2 0 0 0 Rdrguez 2b 3 0 0 0 E.White 1b 2 1 1 1 Jimenez dh 2 0 1 0 Mi.Ford 1b 2 0 0 0 O.Colas dh 2 1 1 1 C.Hmmel dh 2 0 0 0 Moncada 3b 3 0 0 0 Ke.Wong dh 1 0 0 0 Haseley cf 2 2 2 1 Hggerty 2b 2 0 0 0 A.Vughn 1b 3 1 2 0 Plcvich 2b 1 0 0 0 Hcknbrg c 2 0 2 2 O'Keefe c 2 0 1 0 Grandal c 2 0 2 0 Ha.Ford c 1 0 0 0 L.Grcia rf 3 1 1 0 D.Ellis 3b 2 0 0 0 G.Shets rf 2 1 0 1 L.Mrtin rf 1 0 1 0 J.Brger 1b 2 1 1 2 Cbllero ss 2 0 0 0 E.Andrs 2b 1 1 1 0 L.Rivas ss 1 0 0 0 Gnzalez lf 2 0 0 0

Seattle 010 000 000 - 1 Chicago 001 202 14(x) - 10

E_Rivas (1). DP_Seattle 2, Chicago 0. LOB_Seattle 3, Chicago 9. 2B_Martin (1), Anderson (1), Haseley (1), Hackenberg (1). 3B_Andrus (1). HR_White (1), Burger (2). SB_Remillard (1), Haseley (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen 2 2 0 0 0 2 Bernardino BS, 0-1 1 2 1 1 1 0 Nunez L, 0-1 2-3 2 2 2 2 0 Rinehart 1-3 0 0 0 0 0 Williams 1 1 0 0 0 1 Margevicius 1 1-3 4 3 3 1 0 Then 2-3 0 0 0 0 1 Campbell 2-3 4 4 4 1 1 Haberer 1-3 0 0 0 0 0

Chicago Scholtens 2 2 1 1 0 3 Lopez 1 1 0 0 0 0 Burke W, 1-0 2 0 0 0 0 1 Foster H, 1 1 0 0 0 0 1 Avila 1 0 0 0 0 0 German 1 1 0 0 0 0 Peralta 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Bernardino (Benintendi).

Balk_Rinehart.

Umpires_Home, Paul Clemons; First, Alan Porter; Second, Nic Lentz; Third, Jose Navas;.

T_2:33. A_3721