Twins 10, Braves 7

Atlanta Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 41 7 13 6 Totals 32 10 9 10 K.Pllar cf 3 2 2 3 E.Jlien 2b 3 2 2 4 Mlligan cf 2 0 0 0 Bchtold 2b 2 0 0 0 Grissom ss 3 0 3 2 Miranda dh 2 0 0 0 Shwmake ss 2 0 0 0 A.Prato dh 1 0 0 0 M.Ozuna lf 3 0 1 0 Vazquez c 3 0 0 0 Fo.Wall lf 2 0 1 0 Greiner c 2 0 1 1 Hlliard dh 4 0 1 1 Wallner rf 2 1 1 0 Ho.Park dh 1 0 0 0 LaMarre lf 2 0 0 0 C.Tromp c 3 0 0 0 Clstino cf 1 2 0 0 J.Hdson c 2 0 0 0 A.Sbato 1b 1 0 1 0 E.White rf 2 1 1 0 W.Cstro 3b 3 1 1 3 Ju.Dean rf 2 1 2 0 El.Soto ss 1 0 0 0 J.Dnand 3b 3 0 1 0 Bro.Lee ss 3 1 2 1 Waddell 3b 2 0 0 0 J.Rcker 3b 1 0 0 0 Fuentes 1b 3 1 1 0 Cntrras lf 2 1 1 1 Casteel 1b 0 0 0 0 Keirsey cf 0 1 0 0 Sanchez 2b 2 2 0 0 T.White 1b 2 1 0 0 C.Cnley 2b 2 0 0 0 Holland rf 1 0 0 0

Atlanta 030 201 100 - 7 Minnesota 405 000 010 - 10

E_De Leon (1), Greiner (1), Castro (1). LOB_Atlanta 11, Minnesota 6. 2B_Grissom (1), Hilliard (1), Dunand (2), Greiner (2), Contreras (1). HR_Pillar (1), Julien 2 (2), Castro (1). SB_White (1), Dean (2), Celestino (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Anderson L, 0-1 1 1-3 3 4 4 3 1 Winans 1-3 0 0 0 0 0 Tonkin 1 2 4 4 2 2 Wilcox 1-3 1 1 1 0 0 Shuster 2 1 0 0 0 0 Young 1 0 0 0 0 1 Vodnik 1 1 0 0 0 2 Gonzalez 2-3 1 1 1 2 1 Montilla 1-3 0 0 0 0 1

Minnesota Mahle 1 2 0 0 0 0 Sanchez 1 2 3 3 1 3 Moran W, 1-0 1 1 0 0 0 3 De Leon 1 2-3 3 2 2 0 3 Webb 1 1-3 3 1 0 0 1 Coulombe H, 1 1 1 1 0 0 2 Stewart H, 1 1 0 0 0 0 0 Enlow S, 1-1 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Shuster (Contreras), Sanchez (Casteel), Coulombe (Sanchez), Enlow.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Andy Fletcher; Second, Brian Knight; Third, Manny Gonzalez; .

T_2:50. A_4477