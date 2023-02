Temas del día de EFE Internacional del 28 de febrero de 2023 (20.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Varios drones de origen desconocido provocaron hoy la alarma en la retaguardia rusa desde la región de Moscú a la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la costa del mar Negro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en una reunión de la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad ( FSB, antiguo KGB). (Texto) (Foto) (ENVIADO)

Pekín - El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y que ha apoyado la invasión de Ucrania, visita China por invitación del presidente Xi JIngping. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

Kiev - De Maspalomas a Kiev en furgoneta: Paco Molina, un expiloto español de rallies se cruza el continente por carretera para entregar toneladas de ayuda humanitaria de los ciudadanos de las Islas Canarias a Ucrania. Por Marcel Gascón (Crónica) (Texto) (Foto) (ENVIADO)

Redacción América - Un año después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, busca alianzas en todo el mundo para arrinconar más a Rusia en la esfera internacional, pero en Latinoamérica reina aún la cautela ante lo que podría implicar, a la larga, para su estabilidad. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

Viena - La ausencia de trabas burocráticas ha facilitado la llegada a la UE de millones de ucranianos que han huido de la invasión rusa y que, pese al trauma sufrido, se sienten mayoritariamente optimistas, aunque muchos dudan sobre si volver a casa y tienen problemas económicos en los países de acogida. (Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código: 21207950, 21202415, 21210790) (ENVIADO)

Washington - Los republicanos estadounidenses prosiguen su investigación sobre la ayuda de Washington destinada a Ucrania con un interrogatorio al subsecretario de Defensa para Política, Colin Kahl, y al inspector general del Departamento de Defensa, Robert Storch, ante el comité del Ejército de la Cámara de Representantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

ASIA CENTRAL EEUU

Astaná - EEUU mostró hoy su apoyo político y económico a cinco antiguos países soviéticos de Asia Central, el patio trasero de Rusia y una región que se ha mantenido en gran medida neutral en la guerra de su gran vecino en Ucrania y en el que también China intenta ampliar su influencia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

PABLO IBAR

Miami (EEUU) - La primera audiencia de la apelación del hispano-estadounidense Pablo Ibar a su condena a cadena perpetua se lleva a cabo por videoconferencia en un tribunal de Florida, mas de tres años después de que se librara de una condena a muerte por tres asesinatos cometidos en 1994. (Texto) (Audio) (Vídeo)

ECUADOR UE

Quito - La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, detalla en una entrevista con EFE el nuevo marco de cooperación que se busca con Ecuador para frenar la creciente llegada de cargamentos de cocaína por vía marítima a los puertos de Europa. (Entrevista) (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

COLOMBIA GOBIERNO

Bogotá - Las ambiciosas reformas sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, han detonado la primera crisis de su gabinete, del que fue destituido el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico con los cambios propuestos a la salud, y con él, las titulares de Cultura y Deporte. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

CONGRESO MÓVILES

Barcelona (España) - Con cámaras cada vez de mayor calidad y con los plegables ganando posiciones, el Congreso Mundial de Móviles (MWC) de 2023 nos anticipa que llegan celulares con pantallas deslizantes y constata que la enésima batalla del sector se librará en el campo de la carga rápida. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (ENVIADO)

CHILE MEDIOAMBIENTE

Arica (Chile) - La Ley de Polimetales que los habitantes de Arica (norte de Chile) afectados por el abandono de residuos tóxicos consiguieron aprobar excluye a quienes nacieron a partir de 2012, por lo que muchos niños con alta exposición a la contaminación y problemas severos de salud no tienen seguimiento médico a pesar de concentrar altas dosis de polimetales en sus cuerpos. Sus madres han decidido ahora dar una nueva pelea para proteger a sus hijos. Por Meritxell Freixas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

ARGENTINA TURISMO

Buenos Aires - No sale en las guías de turismo pero el Barrio Mugica o 'Villa 31', como popularmente se conoce al más emblemático asentamiento de viviendas precarias de Buenos Aires, está impulsando visitas turísticas con un objetivo: mostrar su riqueza cultural y gastronómica y desterrar la imagen de inseguridad y delincuencia que se tiene de lugares como este. Por Rodrigo García (foto)(video) (ENVIADO)

AGENDA INFORMATIVA

Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- Segmento de alto nivel de la 52º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la participación de ministros de Exteriores y otras carteras de los Estados miembros. (Foto) (Texto)

Miami.- EEUU DESANTIS.- El gobernador de Florida, Ron DeSabtis, publica este martes el libro "The Courage to be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival” (El coraje de ser libre: El modelo de Florida para el resurgir de EE.UU.), visto como una nueva señal de que peleará por la nominación presidencial republicana en 2024. (Texto) (Foto)

22:00h.- Montevideo.- URUGUAY DICTADURA.- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990) (1995-2000) presenta su libro ¿Qué pasó en febrero? A 50 años del Golpe de Estado, en el que explica por qué ese mes debe considerarse como el comienzo de la dictadura en ese país que se prolongo entre 1973 y 1985. (Texto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ABORTO.- Líderes latinoamericanas del movimiento por la legalización del aborto se unen a activistas estadounidenses en una manifestación por los derechos reproductivos en Washington D.C. Entre las participantes estarán Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Verónica Cruz, fundadora de la organización mexicana Las Libres, y Morena Herrera, activista salvadoreña. (Foto) (Vídeo) (Texto)

14:15h.- Nueva York.- ONU AGUA.- El presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Körosi, presenta en una rueda de prensa la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, que se celebrará en la sede de la organización entre el 22 y el 24 de marzo. (Texto)

16:30h.- París.- PARÍS MODA.- La creadora de la firma española Paloma Wool presenta su colección en París. (Texto) (Foto)

int-lab/jgb/psh

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 73 03

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245