Tasa de desempleo de Brasil cae de nuevo

(Bloomberg) -- La tasa de desempleo de Brasil cayó al nivel más bajo desde febrero de 2015 a fines del año pasado antes de una recesión prevista en el país más poblado de América Latina.

Los datos oficiales publicados el martes mostraron que la tasa de desempleo nacional cayó al 7,9% en los tres meses hasta diciembre, por debajo de la mediana de la estimación del 8% de los analistas encuestados por Bloomberg. A fines de 2022, 8,6 millones de personas estaban desempleadas, dijo la agencia nacional de estadísticas.

El mercado laboral de Brasil superó las expectativas el año pasado cuando se levantaron las restricciones por pandemia y la economía superó su nivel previo al covid. En el futuro, la perspectiva es menos halagüeña con condiciones financieras ajustadas y se prevé que la inflación superior a la meta socave la demanda y complique el nuevo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La agencia nacional de estadísticas publicará los datos del PIB del cuarto trimestre de Brasil el jueves, y los analistas pronostican que la economía se contraerá después de cinco trimestres consecutivos de avances.

