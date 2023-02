Sunak viaja a Irlanda del Norte tras su acuerdo con la UE

Londres, 28 feb. El primer ministro británico, Rishi Sunak, está este martes en Irlanda del Norte tras acordar ayer con la Unión Europea (UE) un mecanismo para reformar el polémico protocolo que regula el comercio en la región después del Brexit.

Está previsto que Sunak, que afronta el reto de persuadir de las ventajas de su pacto a la comunidad unionista (probritánica) norirlandesa, responda en Belfast a preguntas de un grupo de trabajadores antes de ofrecer declaraciones a los medios.

Fuentes de Downing Street han indicado que la visita no pretende poner presión para que acepte su acuerdo al escéptico Partido Democrático Unionista (DUP), sino demostrar sobre el terreno cómo beneficiarán a la provincia británica las reformas pactadas.

Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaron el lunes en Windsor (al oeste de Londres) un acuerdo marco para reformar el protocolo negociado en 2019 por el ex primer ministro Boris Johnson, que había causado un exceso de burocracia y tensiones políticas en la zona.

El Protocolo revisado, que elimina los controles fronterizos para los bienes que se muevan solo entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte -los mantiene para los que vayan a la república de Irlanda-, ha sido bien acogido tanto por la mayoría de diputados conservadores como por la oposición parlamentaria, así como los principales sectores económicos.

El DUP ha reconocido que se han hecho "progresos significativos" pero advierte de que persisten ciertas "preocupaciones", mientras que aún no se ha pronunciado Johnson, que antes de dimitir impulsó una ley -que ayer fue retirada- para anular unilateralmente el protocolo si la UE no se avenía a renegociarlo.

Sunak se reúne esta tarde con su grupo parlamentario, aglutinado en el llamado Comité 1922, para tratar de convencer a los eurófobos dentro de su formación.

La mayoritaria prensa conservadora británica ha celebrado su acuerdo con Bruselas, que culminaría el proceso de salida del bloque comunitario iniciado tras el referéndum favorable al Brexit de 2016.

"¿Ha hecho Rishi lo imposible?", se pregunta el "Daily Mail", mientras que el editorial de "The Sun" declara: "La guerra de las salchichas ha terminado", en alusión a la prohibición del anterior protocolo de importar de Gran Bretaña a Irlanda del Norte productos cárnicos frescos procesados.

"Mire quién ha ejecutado finalmente el Brexit, Y NO FUE USTED, BORIS", proclama "The Independent", al tiempo que "The Times" elogia un "punto de inflexión" y el "Telegraph" admite que "el primer ministro jugó bien una mano difícil" y afirma que ayer "fue su mejor día hasta el momento". EFE

