Rockies 7, Athletics 3

Colorado Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 37 7 11 6 Totals 31 3 4 2 Yo.Daza lf 2 0 1 0 To.Kemp 2b 2 0 0 0 M.Tglia 1b 1 1 1 0 Stvnson lf 3 0 0 0 K.Brynt dh 2 1 1 1 Lureano rf 2 0 0 0 Brnabel dh 2 0 0 0 Jo.Diaz 2b 1 1 1 0 McMahon 3b 3 1 2 1 S.Brown lf 2 0 0 0 Montero 3b 2 0 0 0 Ty.Wade 3b 2 0 1 1 C..Cron 1b 3 0 0 0 B.Roker dh 0 0 0 0 Buchard lf 1 0 1 1 Ry.Noda dh 0 0 0 0 H.Cstro ss 3 1 2 0 Pterson 3b 2 0 0 0 Za.Veen rf 1 0 0 0 Ke.Cron 1b 2 0 0 0 El.Diaz c 3 1 2 3 D.Grcia 1b 2 0 0 0 C.Mntes 2b 2 0 0 0 C.Pache cf 2 0 0 0 N.Jones rf 3 1 1 0 J.Blday cf 2 0 0 0 B.Doyle cf 2 0 0 0 L.Btler rf 2 1 2 1 A.Trejo 2b 2 0 0 0 Sdrstrm c 2 0 0 0 Morales c 2 0 0 0 D.Susac c 2 0 0 0 C.Tcker cf 2 1 0 0 N.Allen ss 1 1 0 0 Crreras ss 1 0 0 0 M.Muncy ss 2 0 0 0

Colorado 211 020 010 - 7 Oakland 000 001 011 - 3

E_Montes (1). DP_Colorado 1, Oakland 0. LOB_Colorado 10, Oakland 7. 2B_Bouchard (1), Butler (2). 3B_Wade (1). HR_Bryant (1), Diaz (1), Butler (1). SB_Rooker (1), Allen (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Lambert W, 1-0 2 0 0 0 1 1 Seabold 2 0 0 0 0 1 Allen 1 0 0 0 1 2 Jones 1 0 1 1 2 1 Williams 2 3 1 1 2 1 Koch 1 1 1 1 0 1

Oakland Rucinski L, 0-1 2 6 3 3 1 1 Moll 1 1 1 1 1 2 Jackson 1 0 0 0 2 1 Wieland 2 3 2 2 1 1 Long 1 0 0 0 0 1 Fishman 1 1 1 1 1 2 Acton 1 0 0 0 0 2

WP_Jones, Moll (2), Jackson.

HBP_by_Wieland (Bouchard).

Umpires_Home, Brock Ballou; First, Mark Carlson; Second, Alex Tosi; Third, Chris Marco;.

T_2:46. A_2361