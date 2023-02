Reds 7, Dodgers 1

Cincinnati Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 10 6 Totals 31 1 4 1 J.Frley rf 3 0 1 0 C.Tylor lf 3 0 1 0 H.Ramos rf 2 2 2 1 J.DLuca lf 0 1 0 0 Stphnsn 1b 3 0 1 1 Freeman 1b 2 0 0 0 J.Vsler 1b 1 1 1 1 Ry.Ward 1b 0 0 0 0 C.Pnder 2b 3 0 1 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 M.McLin 2b 2 0 0 0 A.Pages dh 1 0 1 1 T.Fredl cf 2 0 0 0 M.Muncy 3b 2 0 0 0 M.Siani cf 1 0 0 1 J.Otman cf 2 0 0 0 S.Steer 3b 3 0 0 0 A.Brnes c 2 0 0 0 Enctrnd 3b 1 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 W.Bnson dh 3 0 0 0 Peralta rf 2 0 0 0 R.Mrtin dh 0 1 0 0 B.Zmmer rf 1 0 1 0 Barrero ss 2 0 1 0 Thmpson cf 2 0 0 0 D L Crz ss 2 0 0 0 Wlliams 3b 1 0 0 0 L.Maile c 2 1 1 0 M.Rojas ss 2 0 1 0 Rbinson c 2 1 1 1 Leonard ss 2 0 0 0 Frchild lf 2 0 0 0 M.Busch 2b 2 0 0 0 N.Solak lf 2 1 1 1 Cartaya c 2 0 0 0

Cincinnati 001 000 033 - 7 Los Angeles 000 000 010 - 1

E_Yamamoto (1). LOB_Cincinnati 5, Los Angeles 8. 2B_Ramos (1), Stephenson (1), Robinson (1), Zimmer (1). HR_Solak (1). SB_Fraley (2), Pinder (1), Martin (2), Barrero (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Lodolo W, 1-0 2 0 0 0 1 2 Law 1 0 0 0 0 0 Farmer H, 1 1 0 0 0 0 2 Sims H, 1 1 1 0 0 1 2 Norris H, 1 1 1 0 0 0 1 Cruz H, 1 1 0 0 0 0 2 Sanmartin 1 1 1 1 1 0 Karcher 1 1 0 0 1 1

Los Angeles Urias L, 0-1 2 2-3 2 1 1 0 4 Hagenman 1-3 1 0 0 0 0 Syndergaard 2 1 0 0 0 2 Reed 1 1 0 0 0 0 Bruihl 1 0 0 0 0 1 Yamamoto 1-3 2 3 2 1 1 De La Rosa 2-3 0 0 0 0 0 Hudson 2-3 3 3 3 1 1 Washington 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Sanmartin (DeLuca), Reed (Friedl).

Umpires_Home, David Arrieta; First, Adam Hamari; Second, Ryan Blakney; Third, John Bacon; .

T_. A_5345