Pirates 7, Orioles 4

Baltimore Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 6 3 Totals 32 7 10 7 T.Vavra lf 3 0 1 0 Marcano 2b 2 0 1 2 O'Hearn rf 1 0 0 0 Gnzales 2b 2 1 1 1 Rtschmn c 1 0 0 0 SmtNjgb rf 2 0 1 2 Handley c 1 0 0 0 Sanchez rf 2 0 0 0 Hndrson 3b 2 0 1 0 Con.Joe 1b 2 0 0 0 J.Lster 3b 3 0 0 0 M.Mrtin 1b 1 0 0 0 Stowers dh 3 0 1 0 Andujar lf 3 0 0 0 Nustrom dh 1 0 0 0 D.Maggi 3b 1 0 0 0 McKenna cf 3 0 0 0 J.Trolo 3b 2 0 0 0 Cameron cf 1 0 0 0 Alvarez ss 1 0 0 0 N.Mzara rf 3 0 0 0 Plwecki c 3 0 1 0 Kjrstad lf 1 1 0 0 J.Delay c 1 1 1 1 Wstburg 2b 3 1 2 1 C.Owngs ss 1 1 0 0 C.Preto 2b 1 0 0 0 Fraizer cf 1 0 0 0 Cordero 1b 3 1 1 2 H.Davis dh 3 2 1 0 C.Terry 1b 0 0 0 0 Ca.Bins dh 1 0 1 0 J.Ortiz ss 2 1 0 0 C.Young cf 2 2 2 1 Hlliday ss 1 0 0 0 R.Vlade lf 2 0 1 0

Baltimore 000 013 000 - 4 Pittsburgh 003 201 10(x) - 7

E_Maggi (1), Triolo (1). DP_Baltimore 2, Pittsburgh 1. LOB_Baltimore 8, Pittsburgh 7. 2B_Westburg (1), Plawecki (1), Young (1). HR_Cordero (1), Gonzales (1), Delay (1). SB_Handley (1), Marcano (1), Davis (1). CS_Westburg (1). PO_Westburg.

IP H R ER BB SO

Baltimore Bradish 2 0 0 0 0 2 Baker L, 0-1 1 3 3 3 2 1 Charles 2-3 3 2 2 2 0 Knight 1-3 0 0 0 0 0 Baumann 2 1 1 1 1 3 Bazardo 1 1 1 1 0 1 McSweeney 1 2 0 0 0 0

Pittsburgh Ortiz 2 2 0 0 0 1 Bednar W, 1-0 1 0 0 0 1 1 Garcia H, 1 1 0 0 0 0 0 Zastryzny 1 2-3 2 2 0 1 1 Stratton 1-3 2 2 2 1 1 Nicolas H, 1 1 0 0 0 1 0 Flowers H, 1 1 0 0 0 0 1 Alldred S, 1-1 1 0 0 0 2 2

HBP_by_Charles (Joe).

WP_Zastryzny.

Umpires_Home, Derek Thomas; First, Chad Fairchild; Second, Will Little; Third, Adam Beck;.

T_2:40. A_3500.