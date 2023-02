Padres 7, Giants 5

San Diego San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 33 7 8 7 Totals 33 5 9 5 Grisham cf 3 0 0 0 Cnforto dh 3 0 0 1 Lberato cf 2 0 0 0 A.Thmas dh 1 0 0 0 Tts Jr. dh 2 1 0 0 Haniger rf 2 0 1 0 Cmpsano dh 1 0 1 0 Coulter rf 2 0 0 0 Crnwrth 2b 2 1 2 1 Is.Diaz 2b 1 0 0 0 N.Cdeno 2b 2 0 0 0 Ftzgrld 2b 2 0 1 1 Crpnter 1b 2 1 0 0 J.Davis 1b 2 0 0 0 A.Rivas 1b 1 0 0 0 Aldrete 1b 2 1 1 0 Da.Dahl rf 3 1 1 3 B.Wsely ss 3 1 1 1 Kohlwey rf 1 0 0 0 W.Wlson ss 1 0 1 1 J.Azcar lf 3 1 1 0 D.Vllar 3b 3 0 0 0 Mendoza ss 1 0 0 0 Alvarez 3b 1 0 0 0 Merrill ss 3 1 1 1 Johnson cf 2 0 0 0 P.Tcker lf 0 1 0 0 G.McCry cf 2 0 1 0 Sllivan c 2 0 0 0 Jo.Bart c 2 2 2 1 Sverino c 2 0 0 0 P.Biley c 2 0 0 0 T.Lopes 3b 2 0 1 1 L.Matos lf 2 1 1 0 J.Witte 3b 1 0 1 1

San Diego 400 000 201 - 7 San Francisco 001 120 010 - 5

LOB_San Diego 3, San Francisco 4. 2B_Cronenworth (2), Azocar (2), Merrill (1), Witte (1), Bart (2). 3B_Cronenworth (1). HR_Dahl (1), Wisely (1), Bart (1). SB_Tatis Jr. (1), Lopes (1), Fitzgerald (1), Matos (1). SF_Lopes.

IP H R ER BB SO

San Diego Groome 2 0 0 0 1 2 Carlton 1 2 1 1 0 0 Tapia H, 1 1 1 1 1 0 2 Brooks BS, 0-1 1 3 2 2 0 2 Contreras W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Lugo H, 1 1 0 0 0 0 0 Hanhold H, 2 1 2 1 1 0 1 Sanchez S, 1-1 1 1 0 0 0 1

San Francisco Cobb 2 2 4 4 2 2 Stripling 2 1 0 0 0 3 Rogers 1 1 0 0 0 2 Duron 1 0 0 0 0 1 Miller L, 0-1 1 2 2 2 0 1 Tillo 1 1 0 0 0 1 Hildenberger 1 1 1 1 0 1

HBP_by_Hildenberger (Tucker).

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Jim Wolf; Second, Chad Whitson; Third, Mark Carlson; .

T_2:24. A_6317