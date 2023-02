Ortiz tiene los objetivos claros con Panamá para el Clásico Mundial

Ciudad de Panamá, 28 feb. El timonel de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, Luis Ortiz, afirmó que está listo para afrontar este reto con lo que tiene, sin dejar de lado la expectativa de contar con los peloteros panameños que militan en las Grandes Ligas, y que viaja hacia Taiwán concentrado en sacar el primer triunfo para el país en esta competencia.

"Tengo que ir con lo que tengo. Puede haber una lesión, Dios no lo quiera, estoy preocupado, pero preparado. Yo voy a dirigir, como si los tengo a todos, pero tengo que jugar con los que cuento", declaró Ortiz a EFE.

El último jugador que se dio de baja de la convocatoria panameña fue el receptor Iván Herrera, quien milita con la organización de los Cardenales de San Luis.

"Los jugadores que se fueron no me preocupan. Ya los reemplacé, solo me quedo con la intriga de qué hubiese podido pasar si hubiese tenido a todos los muchachos", apuntó.

Por el momento, el estratega panameño no se atreve a adelantar un cuadro titular o una rotación de lanzadores, debido a que tiene una corazonada de que "se me bajen dos más, no puedo adelantar nombres".

Los panameños quedaron sembrados en el grupo A junto a China Taipéi, Países Bajos, Cuba e Italia, con sede en Taichung, Taiwán, y jugarán desde el 8 al 12 de marzo.

"Yo no esperaba que nos enviaran a Asia, esperaba ir a Arizona. Cuando me dijeron Asia y la respectiva explicación tiene sentido", comentó.

Resaltó que es favorable para Panamá jugar en Asia, porque el grupo es más accesible.

"No nos mintamos, si no fuera allá, hubiese sido en Miami (EE.UU.) y ahí los equipos son mejores, aunque eso no significa que no podamos ganarles", dijo.

A pesar del largo viaje que le espera, Ortiz dice que sus expectativas son bien altas. "Yo espero clasificar y pasar a la siguiente ronda. Creo que tenemos el equipo para hacer eso y más", sentenció.

Dentro de los objetivos del mánager también está en sumar la primera victoria de Panamá en un Clásico Mundial.

El país centroamericano en sus dos presentaciones tiene récord de 0-5 y siendo blanqueadas sus últimas caídas.

Panamá con su participación en esta quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol sumará su tercera presencia en esta competencia, sin embargo, las dos primeras (2006 y 2009) fueron por invitación.