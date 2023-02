OIM presenta su estrategia en México al detectar aumento de 8 % en migración

Ciudad de México, 28 feb. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que detectó un aumento de un 8 % de la migración en México, presentó este martes la Estrategia Nacional 2023-2025 para trabajar de manera conjunta con el Gobierno mexicano y organizaciones civiles para abordar retos y riesgos.

Denisse Velázquez, oficial senior de políticas públicas de la OIM, precisó que la estrategia consta de tres prioridades estratégicas: resiliencia, movilidad y gobernanza, todo con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

“Nuestro objetivo es trabajar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentables para una migración segura, ordenada y regular”, afirmó.

En cuanto a la resiliencia, dijo que se trabajará en el respeto y protección a los derechos humanos, así como el fortalecimiento del Estado de derecho, y la participación de personas desplazadas, y migrantes para resolver los principales problemas de movilidad familiar.

En la movilidad, proponen acceso a la información además de vías de regularización, proporcionar identidad legal y un trato respetuoso y digno.

Por parte de la gobernanza, se buscará promover la coordinación eficaz y eficiente entre organizaciones, Gobierno y sociedad civil.

Velázquez destacó la cooperación actual con el Gobierno de México y ofreció el apoyo técnico de la OIM para cumplir con los compromisos de movilidad laboral y protección a personas migrantes bajo la Declaración de Los Ángeles y los acuerdos de la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte.

LOGROS 2022

Jeremy MacGilivray, jefe de misión adjunto de la OIM, señaló que, en 2020, México se convirtió en un país de destino para los migrantes, y recordó que tan solo en 2022 hubo un aumento en promedio de 8 % de personas migrantes en México.

Sin embargo, precisó que en 2022 el número de personas en situación irregular en México se redujo un 16 %.

Destacó que, en ese año, la OIM benefició a 180.000 personas en las 9 oficinas que dan asistencia a las 32 entidades federativas.

Además, tuvo intervención en 158 albergues que atendieron en total a 156.000 personas.

Aunado a ello, proporcionó asistencia humanitaria directa a personas en situación de alta vulnerabilidad a través de monederos electrónicos y alojamiento temporal.

Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, recordó que en 2022 el tránsito regular de migrantes en el país fue de 444.439 personas, mientras que las solicitudes de refugio ascendieron a casi 100.000.

“Lo que se espera de esta estrategia es que exista una colaboración estrecha con objetivos específicos: fortalecer la política migratoria en el marco del respeto a los derechos humanos, impulsar herramientas innovadoras para estadísticas y acompañamiento a nivel nacional para detectar fortalezas y áreas de oportunidad”, destacó.

Dana Graber-Ladek, jefa de misión de OIM México, señaló que 2022 fue uno de los años más complejos para la migración en México “y las cifras ponen de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos”.

Finalmente, María Magdalena Silva, directora del Albergue CAFEMIN, celebró la llegada de esta estrategia, pero pidió que los funcionarios hagan lo posible por cumplir con esta hoja de ruta.

“Desgraciadamente los albergues vemos que esto no sucede. Queremos que el Estado no nos minimice, que se ocupen del problema de la migración, porque no es nuestra obligación ocuparnos de ello, es del estado”, apuntó.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.