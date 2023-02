Martes 28 de febrero de 2023

Kiev/Moscú.- Seguimiento del conflicto en Ucrania. (Foto).

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en una reunión de la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Pekín.- El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y que ha apoyado la invasión de Ucrania, visita China por invitación del presidente Xi JIngping.

Roma.- Seguimiento de las tareas de rescate tras el naufragio que ha costado la vida a cerca de un centenar de migrantes en la costa de Calabria. (Texto) (Foto) (Audio)

Londres.- Seguimiento del acuerdo entre R.Unido y la UE para Irlanda del Norte.

Jerusalén.- Seguimiento de las tensiones en los territorios palestinos ocupados.

Astaná.- Kazajistán acoge una reunión ministerial de Exteriores entre los países de Asia Central y EEUU con la participación del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Miami.- Vista oral del caso del hispano-estadounidense Pablo Ibar, quien está preso desde 1994 por tres asesinatos de los que dice ser inocente.

Barcelona (España).- El Congreso Mundial de Móviles (MWC) , que se celebra en Barcelona, afronta su segunda jornada con los avances tecnológicos de nuevo como protagonistas. (Foto) (Vídeo).

París.- Christian Dior presenta en la pasarela de París su colección prêt-à-porter de mujer para la temporada otoño-invierno 2023/2024. (Foto).

Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Azerbaiyán, donde se reunirá con el presidente llhám Alíev y el canciller Jeyhun Baramov.

Berlín.- El canciller israelí, Eli Cohen, realizará una visita diplomática a Alemania para discutir la problemática nuclear de Irán, y temas energéticos y de seguridad regional. (Texto) (Vídeo).

Estocolmo.- Reunión informal de los ministros de Transporte y/o Energía de los países de la UE.

Yorkshire.- Los profesores de los colegios en el norte y noroeste de Inglaterra están llamados a secundar una huelga para reivindicar mejoras salariales.

Ginebra.- Seguimiento de la 52º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la participación de ministros de Exteriores y otras carteras de los Estados miembros. (Foto) (Texto)

Nicosia.- El nuevo presidente de Chipre, Nikos Jristodulides, asume oficialmente su cargo tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 5 y 12 de febrero.

París.- Los trabajadores del Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear de Francia (IRSN) están llamados a la huelga para protestar con los planes del Gobierno de suprimir el organismo. (Texto)

Campamentos saharauis de Tinduf.- El desierto argelino, donde se asientan los campamentos de refugiados saharauis, acoge el Sáhara Maratón 2023, un evento anual para impulsar el deporte y visibilizar la situación de esta población.

París.- Comienza la tramitación en el Senado de la polémica reforma de las pensiones, primero en comisión, antes de pasar al plenario el jueves.

París.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe trimestral sobre el mercado del gas.

Dacca.- El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, saluda a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y al ministro de Comercio, en el marco de una visita oficial de dos días.

Washington.- El subsecretario de Energía del Gobierno de Estados Unidos, David Turk, analiza en un encuentro con la prensa el impacto que la invasión rusa de Ucrania ha tenido sobre la energía al cumplirse una año del inicio de la guerra.

Nueva York.- Rueda de prensa del relator de la ONU para la situación de los derechos humanos en Afganistán, Tom Andrews. (Texto)

Buenos Aires.- Una delegación de expertas que llegó a Argentina para identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una conferencia de prensa.

Bruselas.- Ceremonia de la firma de un acuerdo de la Comisión Europea con el Banco Europeo de Inversiones sobre el proyecto Global Gateway. (Texto)

Ginebra.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual emite su informe anual sobre patentes, marcas registradas y otros factores de innovación en el último año. (Texto)

Ginebra.- La ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, visita la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Texto) (Vídeo)

Washington.- El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la pandemia de coronavirus convoca a médicos de las universidades de Harvard, Stanford y John Hopkins para analizar la respuesta dada por Estados Unidos a la covid-19 y cómo prepararse mejor para el futuro.

Rabat.- Presentación en el Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo de Rabat de la exposición "Modernidades árabes, colección de museo del Instituto del Mundo Árabe" (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- Conferencia de prensa sobre la quinta Semana de Cine Español de Puerto Rico, que presenta siete películas y tiene al actor y director Eduardo Casanova como invitado de honor. (Texto)

París.- La creadora de la firma española Paloma Wool presenta su colección en París. (Texto)

París.- La firma Christian Dior presenta en pasarela su colección de mujer otoño-invierno 2023/2024. (Texto)

Londres.- Salen a subasta en la sala Christie's de Londres dos raras obras del británico Lucian Freud que reflejan la fascinación del artista por el mundo natural.

Londres.- El cuadro "Le retour" de René Magritte será la estrella de la subasta anual The Art of the Surreal Evening Sale que organiza la casa Christie's Christie's.

