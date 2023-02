La JAXA nipona selecciona a sus primeros candidatos a astronauta en 14 años

Tokio, 28 feb. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) anunció hoy a sus primeros candidatos a astronauta en 14 años, el consultor en prevención de desastres del Banco Mundial Makoto Suwa, de 46 años, y la cirujana Ayu Yoneda, de 28.

Suwa y Yoneda fueron seleccionados entre un récord de 4.127 solicitantes adscritos al proceso de reclutamiento que la JAXA llevó a cabo entre diciembre de 2021 y finales de marzo de 2022, y fueron escogidos como los candidatos más aptos tras superar un examen escrito, una entrevista, una prueba física y otra práctica.

En los próximos dos años Suwa y Yoneda recibirán formación para ser certificados como astronautas, y a partir de entonces podrán empezar a formar parte de las misiones espaciales de la JAXA, como actividades en la Estación Espacial Internacional (EEI), en la base orbital lunar en desarrollo Gateway y en otros proyectos.

"He soñado con ser astronauta desde mi infancia. Mi padre me dio entonces una biografía en manga de Chiaki Mukai. Ver el dibujo de ella impresionada viendo la Tierra desde el espacio me influyó y desde entonces llevo tiempo soñando en convertirse en astronauta", relató Yoneda este martes en una rueda de prensa.

Mukai, de 70 años, fue la primera mujer japonesa que viajó al espacio, en una misión junto al español Pedro Duque y el estadounidense John Glenn. Ambas comparten formación médica.

Yoneda, que trabaja actualmente en varios centros, entre ellos el Hospital de la Cruz Roja de Tokio, espera que su carrera sanitaria y su experiencia sea útil en la carrera espacial de cara al esperado aumento de la afluencia de visitantes al espacio y del incremento de la duración de las estancias en él de cara a misiones más remotas.

Será la tercera mujer astronauta de la JAXA, tras la propia Mukai y Naoko Yamazaki.

Suwa, que participó telemáticamente en la rueda de prensa porque está en Washington, es el candidato de mayor edad en ser seleccionado hasta ahora. En la comparecencia contó que recibió la noticia el día anterior: "No pude dormir porque estaba emocionado".

"Quería ser astronauta desde pequeño porque, aunque soy de Tokio, pasé mi infancia en Tsukuba (famosa por sus centros académicos y apodada la Ciudad de las Ciencias). Hubo una Expo cuando era pequeño (en 1985) y empecé a interesarme por la ciencia y el espacio. Tuve la oportunidad de ver al exastronauta Eugene (Cernan), quien viajó en la misión Apolo que estuvo en la Luna", explicó el consultor.

Actualmente centrado profesionalmente en el campo del desarrollo internacional, Suwa espera que su potencial experiencia espacial ayude a contribuir "al desarrollo en el espacio y del mundo".

Suwa y Yoneda son los primeros candidatos que la JAXA acepta para formar su cantera de astronautas desde 2009. EFE

mra-yk/ahg/cc