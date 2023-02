Gobierno alemán ve con "preocupación" proyectos de ley del Gobierno israelí

Berlín, 28 feb. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresó hoy su "preocupación" ante los planes de reforma judicial del nuevo Gobierno israelí y su propósito de introducir la pena de muerte para ciertos delitos de terrorismo.

Una de las "fortalezas" de Israel es que siempre ha contado con una "justicia independiente" protectora de los derechos fundamentales y, con ellos, de los de las minorías, destacó Baerbock en una comparecencia conjunta en Berlín con su homólogo israelí, Eli Cohen.

Baerbock también recordó que en la mayor parte del mundo está desapareciendo la pena de muerte, una "práctica cruel" que además es "inefectiva" como medida disuasoria.

"En Alemania aprendemos en la escuela que Israel sólo aplicó la pena de muerte una vez en su historia, contra [el exfuncionario nazi] Adolf Eichmann. Por eso afirmo, como amiga, que sería un gran error romper con esa historia", señaló.

La ministra verde condenó también los más recientes atentados que dejaron víctimas israelíes así como los actos de violencia contra palestinos en Hawara el pasado fin de semana.

En relación al conflicto de Oriente Próximo, subrayó que hace falta una solución que permita a palestinos e israelíes "vivir en paz y seguridad" y reiteró que desde el punto de visa de Alemania la solución de los dos Estados es la más adecuada para este propósito.

"No somos ingenuos. Sabemos que no está tras la puerta, pero estamos convencidos de que hay que mantener la puerta abierta y no tapiarla con pasos unilaterales como los avances en la construcción de asentamientos. Esto no es compatible con el derecho internacional y es un obstáculo para la paz y la seguridad", aseveró.

Cohen, que visitó Berlín por primera vez tras la toma de posesión del nuevo Gobierno el pasado mes de diciembre, discrepó de Baerbock en casi todos los aspectos tratados en la comparecencia, aunque igual que ella subrayó la importancia y fortaleza del vínculo entre Israel y Alemania.

El ministro destacó que Israel es una "democracia viva" donde los ciudadanos salen a manifestarse y son siempre libres de proclamar su opinión y aseveró que la reforma judicial no hará sino "reforzar" dicha democracia.

Con respecto a los incidentes en Hawara, admitió que estos son "inaceptables" e indicó que se tomarán medidas para hallar a los responsables, aunque en última instancia atribuyó la responsabilidad a la Autoridad Palestina puesto que este tipo de actos "no cesarán" hasta que ésta tome medidas contra el terrorismo.

Además, preguntado por la cuestión de los asentamientos, Cohen replicó que "evidentemente" se seguirán construyendo, en la misma línea que han seguido gobiernos anteriores.

Baerbock y Cohen también expresaron puntos de vista divergentes en lo relativo a Irán. El ministro israelí enfatizó que ante los indicios de enriquecimiento de uranio por Teherán "ahora es el momento de dar pasos" y que, junto con el endurecimiento de las sanciones, también se debe trabajar en "poner sobre la mesa una opción militar".

Su homóloga alemana, por el contrario, destacó que se debe evitar la escalada "por la vía diplomática" ya que "cualquier alternativa sería devastadora". EFE

cph/jam/ad

(vídeo)