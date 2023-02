Firmas capital privado venden deuda basura para pago dividendos

(Bloomberg) -- Las firmas de capital privado son famosas por acumular deuda para pagarse dividendos lucrativos durante los buenos tiempos. Por lo general, es una señal reveladora de que los mercados están llenos de efectivo y que los inversionistas están dispuestos a comprar cualquier cosa.

Entonces, cuando estos acuerdos comenzaron a llegar al mercado a inicio de año y los inversionistas los aceptaron rápidamente, algunos se sorprendieron. En Estados Unidos y Europa, las empresas ya han realizado acuerdos de este tipo por total de US$5.800 millones en 2023, según datos compilados por Bloomberg.

Muchos analistas consideran que la tendencia es temporal, esencialmente como un problema causado por el retorno del apetito por el riesgo a principios de año y la falta de nuevos acuerdos en los que invertir debido a la deprimida actividad de fusiones y adquisiciones. De ahí la llegada de las recapitalizaciones de dividendos, como se denomina a este tipo de operaciones.

La semana pasada, la firma petroquímica Ineos Quattro del multimillonario británico Jim Ratcliffe inició el proceso para recaudar €750 millones (US$796 millones) de préstamos en euros y dólares para el pago de un dividendo. Ratcliffe está luchando contra el jeque catarí Jassim Bin Hamad JJ Al Thani para comprar el club de fútbol Manchester United FC.

“Ciertas recapitalizaciones de dividendos han sido posibles en el mercado”, dijo Jeremy Duffy, socio del bufete de abogados White & Case. “Las estrellas se han alineado un poco”.

Limitados a deuda basura

Aun así, las ventas de deuda son una rareza en un mercado adverso al riesgo y que se ha limitado al espacio de la deuda bajo el grado de inversión. En general, las empresas se están preparando para los tiempos difíciles que se avecinan, ya que las altas tasas de interés y la inflación afectan el gasto de los consumidores. En lo que va del año, hasta 17 empresas del índice Dow Jones US Total Stock Market han recortado sus dividendos y existe la preocupación de que otras tengan que seguir el ejemplo.

Pero por ahora, los inversionistas están mostrando su voluntad de seguir financiando pagos de capital privado. En Europa, las empresas han recaudado US$2.000 millones en recapitalizaciones de dividendos, lo que representa el 12% de todos los préstamos apalancados vendidos este año, según datos recopilados por Bloomberg. Eso se compara con solo el 4% del total en 2022.

“A medida que mejora el apetito en el mercado de préstamos sindicados, pero la oferta primaria de fusiones y adquisiciones sigue siendo lenta, hemos visto una serie de recapitalizacines de dividendos en 2023”, dijo Nicholas Clark, codirector de finanzas apalancadas globales en Allen & Overy LLP. “La demanda de estas transacciones ha sido saludable donde el negocio tiene un sólido historial”.

Eviosys, un fabricante francés de envases para alimentos y latas de aluminio, experimentó una demanda tan alta por su préstamo de €350 millones la semana pasada que lo aumentó a €400 millones y la compañía acortó el plazo para que los inversionistas presentaran sus órdenes. El dinero se destinará a un dividendo para su propietario de capital privado, KPS Capital Partners LP.

También este mes, la minorista de ropa de lujo Isabel Marant vendió un bono con un cupón del 8% cuyas ganancias se destinarán a pagar al accionista mayoritario, Montefiore Investment SAS, y al pago de algunos de sus bonos existentes. En EE.UU., ha habido acuerdos similares para empresas entre las que se incluyen a AOC, Oryx Midstream y CQP.

Nota Original:Private Equity Is Back to Selling Junk Debt to Pay Dividends

--Con la colaboración de Molly Price.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.