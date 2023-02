El Sadar abre fuego en una eliminatoria histórica

Pamplona/Bilbao, 28 feb. El Sadar abre este miércoles una eliminatoria histórica, un enfrentamiento de mucha rivalidad entre el CA Osasuna y el Athletic Club, dos clásicos, que se da por primera vez en unas semifinales de la Copa del Rey de España y que se cerrará dentro de un mes, el 4 de abril, en San Mamés.

Aunque 'leones' y 'rojillos' sí se han medido a otras alturas de la competición, tres veces y siempre con clasificación bilbaína para la siguiente ronda.

El Osasuna recibe al Athletic de Bilbao en una ida de semifinales de una Copa del Rey que se ha convertido en la principal ilusión de un grupo de futbolistas que contarán con el apoyo de su afición en una noche histórica.

La entidad navarra volverá a disputar unas semifinales de Copa 18 años después con la motivación de su última victoria liguera en casa del Sevilla con la que rompieron cinco jornadas sin vencer.

El camino hasta la cita no ha sido sencillo. Tras eliminar al Fuentes, Arnedo y Nastic, los de Jagoba Arrasate se vieron las caras con el Betis, ante el que pasaron por penaltis en el Benito Villamarín y con el Sevilla en cuartos, tumbando a los hispalenses en la prórroga en un Sadar repleto hasta la bandera.

El entrenador rojillo, Jagoba Arrasate, ha manifestado que están “preparados porque el equipo ya ha jugado partidos de este tipo este año y el estado anímico es bueno después de la última victoria. Queremos jugar la final y para ello hay que hacer méritos, dos grandes partidos”.

Sobre el Athletic, el técnico ha señalado que “el año pasado fueron muy superiores. Este, en Bilbao, fueron superiores en el primer tiempo y en el segundo pudimos sujetarles. En ninguno de los tres hemos podido mostrar nuestro verdadero potencial”, ha analizado sobre los tres últimos enfrentamientos.

Las sensaciones en Pamplona no pueden ser mejores. Osasuna tomó el Sánchez-Pizjuán el domingo con una demostración de resiliencia. El Sevilla empató el choque hasta en dos ocasiones antes de que Abde pusiera el definitivo 2-3 con el que se llegó al final.

El equipo recuperó esa imagen vertical, veloz y sin tapujos que no practicaban desde hace un tiempo. La alegría corrió como la pólvora por toda la parroquia osasunista con tres puntos inesperados. La maquinaria parece estar a punto para la cita más relevante de los últimos tiempos.

Los jugadores más importantes descansaron para llegar en las mejores condiciones ante los leones. Torró, Chimy Ávila, Abde, Moi Gómez o Budimir fueron suplentes y mañana serán titulares.

Osasuna jugó su última semifinal de Copa en 2005. El sorteo emparejó a los rojillos con el Atlético de Madrid, después de eliminar al Sevilla en cuartos a doble partido. El gol de Valdo sirvió para llevarse la primera manga por 1-0 en Pamplona. La vuelta, en el Vicente Calderón, terminó 0-0. Después llegaría el Betis, en una triste final para los intereses navarros.

De la hinchada rojilla, ha dicho: "Van a ser titulares otra vez. Tenemos tanta ilusión como ellos y debemos jugar juntos. Estoy convencido de que nos van a ayudar porque con ellos somos mucho más fuertes”.

El Sadar registrará la mejor entrada desde su reforma. Los socios retiraron sus localidades y el club puso unas 700 entradas que se agotaron en poco tiempo.

Más de 22.000 espectadores verán la eliminatoria en vivo para jugar un papel importante, apoyando a su equipo cuando el rival apriete.

Esta vez no se presenta tan rojiblanco el duelo, ya que el Athletic llega a Pamplona tras unos de sus días más aciagos en mucho tiempo, una derrota ante Girona en San Mamés con dos goles en propia puerta y cinco lesionados.

Aparcados los que fueron la primera victoria y los primeros goles de su historia del Girona en 'La Catedral', el conjunto vizcaíno mira al choque de mañana solo pendiente del estado físico de su golpeada plantilla, que el domingo recibió poco menos que un azote.

Así, primero se conoció un esguince de rodilla de Nico Williams, que fue baja, y posteriormente fueron cayendo sobre el césped Unai Simón, que fue relevado al descanso con una lesión en un tendón de Aquiles; Yeray Álvarez, sustituido por una molestias musculares pasada la hora de encuentro; Jon Morcillo, que dejó a su equipo con diez tras fracturarse una clavícula; y Raúl García, que terminó el encuentro como pudo con un esguince en un hombro.

De los cinco parece que los más recuperables para mañana, algo que confirmará o no la convocatoria tras el entrenamiento de esta tarde, son el pequeño de los Williams y Yeray. Es decir, los dos jugadores más destacados de la temporada junto a Unai Simón, quien no iba a jugar porque Ernesto Valverde le da la Copa al joven Julen Agirrezabala.

Incluso también podrían estar disponibles Iñigo Martínez y Ander Herrera, muy mejorados de sus lesiones, una fascitis plantar y un percance muscular, aunque el sábado aún no tenían el alta médica y no pudieron ser citados por Valverde frente al Girona.

A pesar de ello, que Iñigo y Herrera entren en el once inicial es más que complicado por lo reciente de su recuperación. Especialmente en el caso del central, que lleva mucho tiempo fuera del equipo.

Y que lo hagan Nico y Yeray también puede ser arriesgado, aunque es la ida de una semifinal y Yeray será baja el domingo en Vallecas por acumulación de amonestaciones.

Por contra, una de las buenas noticias del Athletic para mañana, la única de momento, es el regreso de Dani Vivian, baja por sanción el pasado domingo.

Sí está recuperado, sería Yeray el que acompañe a Vivian en el centro de la defensa de un once en el que también es seguro Agirrezabala bajo palos. Si no, se mantendrá de titular el joven Aitor Paredes. Y por delante, ante la dimensión de la cita, se espera a los habituales, aunque no tuviesen su mejor día con el Girona.

Es decir, a Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, Mikel Vesga de pivote y a Oihan Sancet, Iker Muniain, Alex Berenguer e Iñaki Williams en los puestos más adelantado.

Como no le salió bien el domingo juntar a Muniain y Sancet por dentro, algo que además le ofrece dudas hace tiempo a pesar de los buenos resultados ante equipos de la parte baja de la tabla, y como el partido es fuera de casa es más que probable que Valverde acompañe a Vesga con otro centrocampista, probablemente Dani García aunque también podría ser Oier Zarraga, y escore a Muniain a la banda izquierda.

De estar disponible, pero ante lo precario de su estado físico, quizás Nico se quede de inicio como opción de revulsivo junto a un Gorka Guruzeta que acaba de confirmar todo lo bueno que anunció cuando marcó cinco goles en menos de 200 minutos de juego.

- Alineaciones probables:

Osasuna: S. Herrera; Moncayola, Unai García, David García, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila, Aimar, Moi Gómez, Kike Barja; Budimir.

Athletic Club Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray o Paredes, Yuri; Dani García, Vesga; Berenguer, Sancet, Muniain; Iñaki Williams.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Estadio: El Sadar

Hora: 21:00

La clave: El aspecto psicológico.

El dato: Se espera la mejor entrada desde la reforma de El Sadar.

La frase: “Queremos jugar la final”, Jagoba Arrasate. EFE

