El cineasta español Eduardo Casanova asegura que "el arte tiene que provocar"

San Juan, 28 feb. El director de cine español Eduardo Casanova aseguró este martes que "el arte tiene que provocar", durante la presentación de la quinta Semana de Cine Español en Puerto Rico, en la que es el invitado de honor.

"El arte es importante que provoque porque el arte tiene la capacidad de modificar, cambiar o hacer ver nuevas realidad y de deconstruirte para construirte de nuevo y hacerte evolucionar, y para eso te tiene que provocar algo", dijo el cineasta en entrevista con EFE en San Juan.

En opinión del director de los filmes "Pieles" (2017) y "La Piedad" (2022), "la provocación es un elemento y una capacidad que tiene el arte y debe mantenerlo".

Luego está el cine de entretenimiento que, según Casanova, quien saltó a la fama con su papel de Fidel Martínez en la serie de televisión española "Aída", "está muy bien pero no es arte", aunque reconoce que le encanta.

"De hecho, consumo bastante entretenimiento porque el arte a veces peca de pedante y el artista a veces peca de pedante y yo a veces me canso mucho de mí mismo", subrayó.

Casanova, que ha dirigido también varios cortometrajes, presenta en Puerto Rico su última película, "La Piedad", un drama sobre la relación de dependencia madre-hijo y la separación.

"Es un tema complicado: cómo hacer para amar a tu familia pero también para romper esos hábitos que te han enseñado o esas cosas que a lo mejor sientes que no te hacen bien. Yo creo que es importante aprender a separarse de la familia para poder estar cerca de ella de otra forma", comentó.

Para el cineasta, la película "llega a todo el mundo porque habla de algo que todos hemos sufrido algún momento en nuestra vida que es una separación" y que es un tema que "nos interpela y nos atraviesa".

Preguntado por su vocación como actor o director, Casanova no duda: "Desde que dirigí por primera vez a los 17 años mi mediometraje 'Ansiedad' siempre he tenido claro que lo mío era dirigir", aseguró.

"Yo no me siento actor y de hecho cuando actúo ocasionalmente me siento bastante intruso. Yo siento que lo mío es dirigir y escribir y es en lo que pretendo quedarme", añadió.

Respecto a la situación del séptimo arte, con el descenso de su consumo en las salas de cine, consideró que "vive un momento de transición donde se está moviendo de un sitio para otro".

Además de adaptarse a los cambios en el sector, ve esencial que los países promocionen en el extranjero su cultura, al igual que lo hacen con la gastronomía o el deporte.

"Es importante exportar la cultura porque creo que la cultura dice muchísimo sobre quién somos. Es una forma de mostrarnos al mundo, es marca España", aseveró.

La quinta Semana de Cine Español regresa con siete películas de estreno del 2 al 8 de marzo a los cines de San Juan tras tres años de ausencia por la pandemia.

Además de "La Piedad", se exhibirán la reciente ganadora de nueve premios Goya, incluido mejor película, "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, y "Cinco lobitos", de Alauda Ruiz de Azúa y premiada con tres Goya.

Otras películas que serán proyectadas son "En los márgenes", dirigida por Juan Diego Botto y protagonizada por Penélope Cruz; "La voluntaria", de Nely Reguera; "La vida padre", de Joaquín Mazón, y "No mires a los ojos", de Félix Viscarret y con Paco León a la cabeza del reparto.

La programadora y productora del evento, Cynthia Wiesner, destacó que "As bestas" está segura de que "va a encantar a todo el mundo" y que "Cinco lobitos" es "cine hecho por mujeres y protagonizado por mujeres".

Según Wiesner, las películas seleccionadas son "cine auténtico español y, de lo último del cine español, lo mejor".