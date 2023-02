Eguibar: La única medalla que no tengo es la de bronce, pero no firmo nada

El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo (2014-15) y campeón mundial (2021) de boardercross de snowboard, modalidad en la que cuenta otras dos platas en Mundiales, los de Sierra Nevada de 2017, defenderá este miércoles -en lugar del viernes, como estaba previsto y a causa del mal tiempo previsto- su corona intercontinental en Bakuriani (Georgia).

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde la citada estación georgiana, donde este miércoles defenderá el título mundial logrado hace dos años en Idre Fjäll (Suecia), el campeón vasco comenta cómo afronta la carrera y cómo le han afectado los cambios de programación de última hora.

Pregunta: Defiende el título mundial. Suena sensacional; pero esta circunstancia, ¿le genera más presión? ¿O le da igual?

Respuesta: La verdad es que me da igual, sinceramente. Son carreras. He ganado carreras y las he perdido. Mañana es otro día, un día cualquiera.

Aquí nadie regala nada, pero no noto presión. Yo voy a ir a tope, como siempre. Y ya está.

P: ¿Cuándo les han dicho que la carrera no es el próximo viernes, sino este miércoles? ¿Cómo han sido estas últimas horas, en Bakuriani?

R: Pues debido al mal tiempo que está haciendo aquí, con mucho viento y todo esto, hoy iba a ser sólo el test; y ayer ya nos dijeron que hoy haríamos test y entrenamientos, aprovechando que hoy hizo bueno.

Pero según avanzaba el día, ya empezaron a decir que las previsiones eran bastante malas; y que había una posibilidad de hacer la carrera mañana o pasado. Y finalmente nos dijeron, justo después de los entrenamientos, que la carrera sería mañana; porque luego no viene buen tiempo.

Con mucho viento la gente se quejaría; el tiempo está mal y no me extrañaría nada que cambiasen otras pruebas de estos Mundiales, también.

P: ¿Cómo llegó, anímica y físicamente, a estos Mundiales?

R: Llego bien. Justo la semana pasada tuve gripe; y eso sí que me afectó. Y me hubiese gustado haber entrenado algo más en enero; y antes de venir aquí. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido, dentro de lo que cabe; y creo que estamos bien preparados. Y ya está.

P: ¿Qué tal van esas molestias en la espalda?

R: Mi espalda está bien, aunque algunas molestias tengo, porque estuve malo, en cama, un par de días, sin poder moverme, antes de venir para aquí. Y lo estoy notando.

Pero mañana en competición no voy a notar la espalda.

P: ¿Cómo fue el tramo final de preparación; desde la Copa del Mundo de Cortina d’Ampezzo (Italia) hasta ahora?

R: En general, toda la preparación para estos Mundiales ha sido rara; porque en enero no tuvimos carreras; sólo las tuvimos en febrero y ya está. Llevamos dos meses que sólo hemos hecho una carrera.

Y además, la carrera de Italia era (en un circuito) de 35 segundos. Aquí estamos en una pista de 1:20; que es una pista completamente diferente.

P: ¿Cómo es el circuito de Bakuriani? ¿Le gusta?

R: Me gusta. Me gusta el circuito. Me encuentro cómodo en gran parte; y luego en la parte final es muy exigente; y abajo llegamos todos muy, muy cansados. Así que tendré que ver cómo puedo ahorrar un poco de energía para apretar abajo; porque ya te digo, es un circuito de 1:20, que para nosotros es bastante. Y se nota muchísimo.

P: ¿Cuáles son a su entender los principales favoritos al triunfo?

R: (El canadiense) Eliot Grondin está muy fuerte, (el austriaco) Alessandro (Hämmerle, actual campeón olímpico y triple ganador de la Copa del Mundo) también; (otro austriaco,) Jakob Dusek también está muy fuerte.... Hay varios que últimamente lo han estado haciendo muy bien; y hoy andaban bastante rápidos.

P: Cite dos o tres ‘tapados’ para la carrera.

R: Igual 'Merlino' (el francés Merlin Surget), aunque ya ganó la ultima... pero él nunca llega como muy favorito. Pero hoy ha ido muy rápido; y podría ser él.

Luego... igual yo; que voy ahí, un poco en el grupo (ríe).

P: En Mundiales ya ha ganado un oro, dos platas y, además tiene un cuarto puesto final. Faltaría un bronce para haber tocado todos los metales. ¿Firma un bronce?

R: ¿Que si firmo un bronce? Hostia, no lo sé. La carrera la verdad es que es bastante peleona; habrá que luchar muchísimo... pero ya sabes que no firmo las cosas. Yo me preparo para venir aquí; y ya está. Estamos todos en las mismas condiciones. Y lo vamos a luchar.

Ahora con el cambio de fecha hay que adaptarse lo más rápidamente posible; y a dar toda la caña que se pueda.

Adrián R. Huber