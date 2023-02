Dodgers 7, Padres 6

Los Angeles San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 9 6 Totals 38 6 10 4 M.Betts rf 2 1 0 0 Bgaerts ss 2 0 0 0 Hrnndez ss 1 0 0 0 T.Lopes ss 3 0 1 0 Heyward cf 2 0 0 0 Da.Dahl cf 3 0 1 0 J.Otman cf 2 0 0 0 Lberato cf 2 1 2 0 W.Smith c 3 0 2 1 Machado 3b 3 0 1 0 Freitas c 1 1 0 0 J.Witte 3b 1 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 A.Rivas ph 1 1 0 0 Ry.Ward dh 1 1 1 1 Ne.Cruz dh 3 0 0 0 Gav.Lux ss 3 0 2 0 Au.Nola dh 1 0 0 0 J.Vivas 3b 2 1 1 2 Crpnter 1b 2 0 0 0 S.Dggar lf 2 0 0 0 R.Rvelo 1b 3 1 1 1 B.Zmmer rf 1 0 0 0 Ha-.Kim ss 3 1 1 0 Wlliams 3b 3 1 1 1 C.Hllis 2b 1 0 0 0 D.Avans lf 2 0 0 0 Merrill ph 0 0 0 0 De.Mann 1b 3 0 1 1 Kohlwey lf 3 0 0 0 B.Lewis 1b 1 1 1 0 P.Tcker lf 1 0 1 0 M.Vrgas 2b 1 0 0 0 Cmpsano c 1 0 0 0 J.Jones 2b 1 1 0 0 Sllivan c 2 1 1 1 B.Dixon rf 2 1 1 2 Ornelas rf 1 0 0 0

Los Angeles 001 101 004 - 7 San Diego 010 000 212 - 6

E_Ochsenbein (1), Williams (1), Campusano 2 (2). LOB_Los Angeles 9, San Diego 11. 2B_Vivas (1), Lewis (1), Lopes (1), Kim (1), Dixon (1). HR_Williams (1). SB_Sullivan (1). SF_Dixon.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot 1 1 0 0 0 1 Bickford 1 1 1 1 1 0 Jackson 1 1 0 0 0 2 Knack H, 1 1 0 0 0 0 0 Robertson H, 1 1 1 0 0 0 1 Jones H, 1 1 0 0 0 0 1 Bettencourt BS, 0-1 1 2 2 2 1 2 Kasowski W, 1-0 1 3 1 1 0 1 Ochsenbein H, 1 1-3 1 2 0 1 0 Dodson S, 1-1 2-3 0 0 0 2 0

San Diego Crismatt 2 2 0 0 0 1 Knehr BS, 0-1 2 2 2 1 1 3 Garcia 1 0 0 0 1 1 Lopez 1 2 1 1 1 0 Avila 1 0 0 0 0 2 Kerr 1 0 0 0 1 2 Sanchez L, 0-1, BS, 0-1 2-3 2 4 4 2 0 Gonzalez 1-3 1 0 0 1 1

HBP_by_Sanchez (Freitas).

WP_Bettencourt, Dodson, Sanchez, Gonzalez.

Balk_Kerr.

Umpires_Home, Brian Walsh; First, Stu Scheurwater; Second, Adam Hamari; Third, Lew Williams;.

T_3:05. A_5365