Cardinals 5, Nationals 3

St. Louis Washington ab r h bi ab r h bi Totals 41 5 13 5 Totals 35 3 10 3 Donovan 2b 4 0 0 1 L.Thmas rf 3 0 0 0 Qrecuto 2b 1 0 1 0 D L Rsa lf 2 0 0 0 O'Neill cf 3 0 1 0 Dckrson lf 3 0 1 0 Mercado cf 2 0 0 0 Jak.Alu 2b 2 0 1 0 Gldhmdt dh 3 1 2 1 Cndlrio 3b 3 0 0 0 Brleson dh 1 1 1 0 I.Vrgas 3b 1 0 1 0 Arenado 3b 3 1 3 1 D.Smith 1b 1 0 0 0 Rbrtson 3b 2 1 1 0 M.Chvis 1b 3 1 1 0 Cntrras c 3 0 0 0 Ke.Ruiz c 3 1 1 0 Knizner c 2 0 0 0 D.Mllas c 1 0 0 0 J.Yepez 1b 2 0 1 1 M.Adams dh 2 1 1 0 T.Mtter 1b 1 0 0 0 Y.Antna dh 1 0 1 0 Carlson rf 3 0 1 1 V.Rbles cf 2 0 1 0 S.Hurst rf 1 0 0 0 De.Hill cf 1 0 1 1 J.Wlker lf 4 1 1 0 J.Downs 2b 2 0 1 1 C.Pnder lf 1 0 1 0 Garrett rf 1 0 0 1 J.Frmin ss 4 0 0 0 L.Vlera ss 3 0 0 0 J.Rivas ss 1 0 0 0 Luc.Fox ss 1 0 0 0

St. Louis 200 120 000 - 5 Washington 000 012 000 - 3

E_Candelario (1), Chavis (2), Valera (1). DP_St. Louis 0, Washington 1. LOB_St. Louis 13, Washington 10. 2B_Arenado (1), Walker (1), Adams (1). 3B_Antuna (1). HR_Goldschmidt (1), Arenado (1). SB_Mercado (1), Vargas (1), Hill (2), Downs (2). SF_Garrett.

IP H R ER BB SO

St. Louis Liberatore W, 1-0 2 0 0 0 0 0 Graceffo H, 1 2 1 0 0 0 0 Gallegos 1 3 1 1 0 1 Naughton 1 3 2 2 1 0 Cabrera H, 2 1 2 0 0 0 1 Thompson H, 2 1 1 0 0 1 1 Suarez S, 1-1 1 0 0 0 0 0

Washington Corbin L, 0-1 1 2-3 4 2 2 0 2 Ramirez 2-3 0 0 0 0 0 Colome 2-3 1 0 0 1 1 Kuhl 1 1 1 1 0 1 Peralta 1 3 2 2 0 1 Edwards Jr. 1 0 0 0 0 0 Finnegan 1 2 0 0 2 0 Arano 1 1 0 0 1 0 Machado 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Suarez (Vargas), Graceffo (Smith).

WP_Cabrera, Graceffo.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Angel Hernandez; Second, CB Bucknor; Third, Reed Basner;.

T_2:39. A_2319