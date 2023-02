Brewers 10, Royals 4

Milwaukee Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 39 10 12 9 Totals 34 4 11 4 Mtchell cf 3 0 1 1 N.Lopez ss 1 1 0 1 Hrrison cf 2 0 0 0 Tolbert ss 2 0 0 0 W.Admes ss 3 0 0 0 H.Dzier 3b 3 0 1 0 Mnstrio ss 1 1 0 0 N.Lftin 3b 1 0 0 0 Cntrras c 3 0 0 0 Mlendez c 3 1 1 2 Snglton 1b 2 1 2 0 J.Reetz c 2 0 0 0 K.Hiura dh 2 1 0 0 M.Mssey 2b 3 0 1 1 Dorrian dh 2 0 0 0 Glnnnng 2b 2 0 2 0 Brsseau 3b 2 2 1 2 S.Tylor cf 3 0 1 0 T.Black 3b 2 2 2 2 J.Gzman cf 2 0 0 0 O.Mller 1b 3 1 2 0 M.Beaty 1b 3 0 2 0 J.Quero c 2 1 1 1 L.Prter 1b 0 0 0 0 Sk.Bolt lf 2 0 0 0 T.Gntry rf 2 1 0 0 H.Perez lf 2 1 2 3 P.Bates rf 1 0 0 0 B.Trang 2b 3 0 1 0 Jo.Rave lf 1 0 0 0 Collins 2b 2 0 0 0 Bradley lf 2 0 1 0 J.Wemer rf 2 0 0 0 L.Tresh dh 2 1 2 0 Jo.Gray rf 1 0 0 0 Cropley dh 1 0 0 0

Milwaukee 000 013 033 - 10 Kansas City 003 100 000 - 4

E_Glendinning (1). DP_Milwaukee 2, Kansas City 0. LOB_Milwaukee 7, Kansas City 10. 2B_Black 2 (2), Miller (3), Quero (1), Perez (1), Melendez (2), Taylor (1), Tresh (1). HR_Brosseau (1), Perez (1). SB_Turang (1), Tolbert (1), Dozier (1). SF_Lopez.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Houser 1 1 0 0 0 1 Wilson 1 1 0 0 0 0 Milner 1 3 3 3 1 0 Strzelecki 1 1 1 1 2 0 Payamps 1 2 0 0 0 1 Cousins 1 1 0 0 1 1 Rea W, 1-0 1 1 0 0 0 0 Uribe H, 1 1 0 0 0 1 0 Vennaro 1 1 0 0 1 1

Kansas City Greinke 2 1 0 0 0 1 Yarbrough 1 0 0 0 0 1 Kriske H, 2 1 0 0 0 0 1 Staumont 1 1 1 1 2 2 Wittgren BS, 0-1 1 3 3 2 1 1 Cuas 1 1 0 0 0 1 Kowar L, 0-1 1 3 3 3 0 2 Nunez 2-3 3 3 3 1 1 Willeman 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Staumont (Bolt).

PB_Quero.

Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Ryan Blakney; Second, Nestor Ceja; Third, Austin Jones;.

T_2:44. A_3886