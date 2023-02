Bonos globales están próximos a revertir repunte récord de enero

(Bloomberg) -- Los bonos globales se dirigen a borrar todas las ganancias que lograron a inicio del año, en lo que fuera su mejor mes de enero registrado.

Los activos de renta fija han revertido su rumbo debido a que los bancos centrales de todo el mundo han mantenido su intención de seguir aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, desafiando a los alcistas de los bonos que acumularon deuda el mes pasado al apostar por un cambio de postura respecto de la política monetaria. Los bonos del Tesoro cayeron el martes dando más señales de que la economía más grande del mundo está demostrando ser resistente a pesar de casi un año de endurecimiento monetario.

“Los bonos globales pueden caer aún más en las próximas semanas debido a la recalibración en curso de las perspectivas económicas y la función de reacción de la Fed”, dijo Damien McColough, director de investigación de renta fija de Westpac Banking Corp. en Sídney. El catalizador es la narrativa de que las tasas de interés del banco central se mantendrán más altas por más tiempo, explicó.

Hasta el martes, un índice de Bloomberg de bonos globales había caído un 2,9% este mes, eliminando casi todo su aumento del 3,3% registrado en enero, que fue el mejor primer mes de un año desde que se introdujo el indicador en 1990.

Impulsar apuestas

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 14 puntos básicos a 3,95% el martes, ya que los datos del PMI manufacturero y servicios de Estados Unidos de S&P Global superaron las previsiones y los operadores aumentaron las apuestas sobre las alzas de tasas de la Reserva Federal. La liquidación mostraba signos de disminución el miércoles cuando aparecieron nuevos signos de demanda por el tipo de pago de intereses que no ha estado disponible durante la mayor parte de la última década.

“Es probable que los inversionistas vuelvan a comprar una vez que juzguen que los rendimientos son lo suficientemente altos como para justificarlo, dados los datos que indican fuertes flujos hacia bonos como clase de activo”, dijo James Wilson, administrador de fondos sénior en Jamieson Coote Bonds, en Melbourne.

Los bonos estadounidenses a dos años lideraban los avances del miércoles y los rendimientos retrocedieron cinco puntos básicos hasta el 4,67%. El rendimiento a 10 años bajó un punto básico para negociarse en 3,94%.

“El rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. parece estar listo para moverse por encima del 4%”, dijo McColough. “Mi sensación es que todavía habrá una fuerte oferta de búsqueda de rendimiento cuando la volatilidad se estabilice un poco, probablemente alrededor del rango de 4,15% a 4,20%”.

El banco central de Nueva Zelanda fue el último en advertir el miércoles de los peligros de una inflación elevada. Los encargados de la política monetaria aumentaron su tasa de referencia en medio punto al 4,75%, la tasa más alta entre los países desarrollados.

