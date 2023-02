Alice Diop: "El cine radical es más aceptable en el hombre blanco"

Madrid, 28 feb. El cine francés ha encontrado una nueva y singular voz en Alice Diop, hija de senegaleses que a los 44 años no solo ha logrado representar a Francia en los Oscar con su primera película, "Saint Omer", sino que lo ha hecho superando lo que se esperaba de ella como "mujer negra".

La película, que llega este viernes a los cines españoles tras haber logrado el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia (Italia) o el de mejor película en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (España), es un drama judicial sobre un infanticidio que conmocionó a Francia en 2016.

"Habría sido más sencillo para mí hacer una película sobre una madre coraje de la periferia, pero no hago lo que se espera de mí, tengo la sensación de que el cine radical y exigente es más aceptable en un hombre blanco que en una mujer negra y Saint Omer es una película radical y exigente", dijo a EFE este martes en Madrid.

LUGARES INCÓMODOS

La primera vez que Diop (Aulnay-sous-Bois, Francia, 1979) oyó hablar de Fabienne Kabou, una mujer que en 2016 dejó que su bebé de 15 meses se ahogara en el mar, fue por una noticia en la prensa sobre la aparición del cadáver en una playa en Francia.

Días después, la madre, senegalesa, fue detenida y confesó: "Dejé a mi hijo en la playa con la marea alta para que el mar se llevara su cuerpo".

Esa frase dejó a Diop hipnotizada. "Contenía la promesa de un relato y a la vez atenuaba la violencia del acto", señaló, pues le ofrecía "una puerta de entrada a la historia más allá del horror".

Como uno de los personajes principales del filme, Diop asistió como espectadora al juicio y tomó notas, sin saber que acabarían en el guion de una película de ficción.

Fue el último día, al escuchar el alegato final de la defensa y observar su propia reacción y la de otras mujeres que la rodeaban, cuando lo tuvo claro.

"Estábamos todas llorando, periodistas, mujeres anónimas, todas devastadas, fue una experiencia de catarsis colectiva", comentó sobre una historia que trata de profundizar en lo que supone ser madre e hija con todas sus complejidades y superando una visión "sacralizada".

Ponerse en lugares incómodos y tratar de comprender es para Diop la esencia de lo que entiende que es el cine.

"Veo esta película como un acto de consolación y de reparación, la cuestión de la culpabilidad y el veredicto no me interesaba, el cine no está para juzgar ni condenar sino para observar y tratar de comprender", subrayó.

La película arranca con una referencia a la cineasta francesa Marguerite Duras, un guiño de Diop a una de las primeras intelectuales que trabajó "la cuestión femenina" de manera incómoda, permitiendo una representación más compleja de sus deseos, angustias u otras circunstancias.

EL PASADO COLONIAL

Licenciada en Historia por la Sorbona y especializada en la historia colonial africana, Diop hizo un máster en realización de documentales en el área de "Sociología visual" y hasta ahora su trabajo se había desarrollado en ese terreno.

El corto documental "Vers la tendresse" (2016), una exploración de la masculinidad en la periferia, obtuvo un premio César del cine francés y con "Nous" (2021), también filmado en los suburbios de París, se llevó el de mejor documental.

"Mis estudios me permitieron acceder a una verdad no contada sobre la sociedad francesa relacionada con su pasado colonial", explicó.

"Comprendí que mi realidad cotidiana, la cuestión del racismo, la discriminación, la invisibilidad de las voces singulares, tenía que ver con la incapacidad de Francia de mirar a su pasado", añadió.

El cine documental se le presentó como una manera de abordar esas cuestiones, con una repercusión más amplia de lo que podría tener el trabajo de investigación universitaria.

"Uso el cine, documental o de ficción, como terreno de análisis y comprensión, para cuestionar y mirar a la sociedad francesa contemporánea atravesada por el tema colonial", aseveró.

Magdalena Tsanis