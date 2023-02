A la venta el libro en el que DeSantis se pone de modelo para EE.UU.

Miami, 28 feb. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propone su gestión al frente del "estado soleado" como un modelo para el resto del país en su nuevo libro, "El coraje de ser libres", que llegó este martes a las librerías y es considerado una prueba de sus aspiraciones presidenciales.

"The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) está desde este lunes en el número uno de la lista de los 100 libros más vendidos en Amazon.

Distintos medios, como CNN o The Washington Post, publicaron este martes informaciones sobre el contenido del segundo libro escrito por DeSantis, que era prácticamente un desconocido en la política cuando ganó la gobernación de Florida en 2018 por un estrecho margen con el apoyo del entonces presidente Donald Trump.

En sus poco mas de 250 páginas, DeSantis le da "una de cal y otra de arena" a Trump, quien ya anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana en 2024, algo que también se espera que haga pronto el gobernador floridano, que fue reelegido en 2022 con alrededor de un 60 % de los votos.

Según CNN, que tuvo acceso a una copia adelantada del libro, DeSantis "evita en gran medida la confrontación directa" con Trump, pero sí cuestiona que su apoyo fuera decisivo para que él alcanzara la gobernación de Florida en 2018, como dice el expresidente, que ha atacado duramente a su antiguo "delfín" desde que empezó a sonar como "presidenciable".

No obstante, reconoce la popularidad y liderazgo de Trump y el haber sabido "llenar el vacío que los líderes republicanos habían dejado al ignorar las preferencias de sus propios votantes".

Además de sus datos biográficos, DeSantis, abogado, excongresista y excombatiente en Irak, ofrece en el libro su "receta" para el "renacimiento" de Estados Unidos.

"El Plan de Florida es una fórmula simple: esté dispuesto a liderar, tenga el coraje de sus convicciones, cumpla con sus electores y coseche las recompensas políticas. Este es un modelo para el renacimiento de Estados Unidos. Hemos demostrado que se puede hacer", escribió.

Publicado por Broadside, parte del grupo HarperCollins Publishing, "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" es el segundo libro de DeSantis.

En el primero, titulado "Sueños de nuestros padres fundadores", analizó por qué algunos conservadores recurrieron a los principios fundacionales de la nación en reacción a las políticas de la Administración del presidente demócrata Barack Obama.

Con ocasión de la publicación del nuevo libro, la nueva presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, elegida el pasado sábado, convocó para este martes una conferencia de prensa para hablar de la naturaleza "extremista" del "modelo" de DeSantis.

La agenda del gobernador -dice la convocatoria- se basa en anteponer "los intereses especiales de la gente rica sobre los de la gente trabajadora".

Fried mencionó que DeSantis ha restringido el derecho al aborto y prometido hacerlo incluso más, se ha negado a abordar el problema de los precios por las nubes de la sanidad y la vivienda en el estado y beneficiado con exenciones fiscales por miles de millones de dólares a sus donantes y a los grupos de interés.