Red Sox 4, Twins 1

Minnesota Boston ab r h bi ab r h bi Totals 36 1 9 1 Totals 30 4 8 4 M.Kpler rf 3 0 2 0 Yoshida lf 3 0 0 0 Cntrras lf 1 0 1 0 G.Allen lf 1 0 0 1 Jeffers c 2 0 0 0 Verdugo rf 3 0 2 0 C.Sisco c 1 0 0 0 N.Crook rf 1 0 0 0 J.Gallo lf 3 0 0 0 J.Trner 1b 2 0 0 0 Holland rf 2 0 1 0 Ftzgrld 1b 1 0 0 0 K.Frmer 3b 3 1 2 0 R.Dvers 3b 2 0 1 0 Bchtold 3b 2 0 0 0 Ma.Lugo 3b 1 0 0 0 N.Grdon ss 3 0 1 0 Hrnndez ss 3 0 0 0 M.Tylor cf 3 0 1 0 Hmilton ss 1 0 0 0 N.Mller ss 1 0 0 0 A.Dvall dh 1 0 0 0 Larnach dh 3 0 1 1 B.Dlbec dh 2 1 1 0 A.Mrtin 2b 3 0 0 0 C.Arryo 2b 2 0 0 0 Keirsey cf 1 0 0 0 E.Vldez 2b 1 1 0 0 T.White 1b 2 0 0 0 McGuire c 2 0 0 0 A.Isola 1b 1 0 0 0 Hmilton c 1 1 1 0 Oretga 2b 1 0 0 0 J.Duran cf 2 1 2 1 Urbina dh 1 0 0 0 Rafaela cf 1 0 1 2

Minnesota 000 001 000 - 1 Boston 000 012 01(x) - 4

E_Bechtold (1), Hamilton (1). DP_Minnesota 1, Boston 1. LOB_Minnesota 12, Boston 9. 2B_Kepler (1), Holland (1), Dalbec (2), Hamilton (1), Duran (1). HR_Duran (1). CS_Kepler (1). SF_Allen, Rafaela.

IP H R ER BB SO

Minnesota Lopez 2 2 0 0 0 3 Lopez 1 1 0 0 1 2 Jax 1 0 0 0 1 1 Ortega 1 2 1 1 0 0 Woods Richardson L, 0-1 1 2 2 2 2 2 Nolin 1 0 0 0 0 1 Bugg 1 1 1 1 0 1

Boston Crawford 2 2 0 0 0 2 Feltman 1 1 0 0 0 1 Shugart 1 1 0 0 0 0 Broadway 1 1 0 0 2 0 Jacques W, 1-0, BS, 0-1 1 2 1 1 0 0 Booser H, 1 1 0 0 0 1 1 Cellucci H, 1 1 0 0 0 0 3 Thompson S, 1-1 1 2 0 0 0 2

HBP_by_Lopez (Devers), Booser (Sisco).

Balk_Cellucci.

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Ben May; Second, John Libka; Third, Erich Bacchus;.

T_2:24. A_7758