Phillies 9, Pirates 7

Philadelphia Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 38 9 11 9 Totals 36 7 9 7 B.Marsh cf 1 1 0 0 On.Cruz ss 2 0 0 0 W.Wlson 3b 2 1 1 1 Peguero ss 3 0 0 1 Al.Bohm dh 3 2 2 2 Rynolds lf 2 0 0 0 McDwell dh 1 0 0 0 Mtchell lf 3 1 1 1 Da.Hall 1b 3 1 2 0 Santana 1b 2 0 0 0 J.Hicks c 2 0 0 0 Rdrguez c 2 0 2 1 Ed.Sosa 2b 2 2 2 3 McCtchn rf 1 0 0 0 Mzzotti cf 2 0 0 0 Ji-.Bae 2b 2 0 0 0 G.Stbbs c 3 1 1 0 Swinski cf 2 0 1 0 L.Ortiz 1b 2 0 0 0 Swggrty cf 2 2 1 0 Hrrison 3b 3 1 1 2 K.Hayes 3b 2 1 1 2 We.Rijo ss 1 0 1 0 Alvarez 3b 1 1 0 0 Kingery ss 3 0 0 0 R.Cstro 2b 2 0 0 0 N.Pdkul lf 2 0 0 0 Sanchez rf 2 1 1 0 Ja.Cave rf 3 0 1 1 A.Hdges c 2 0 0 0 Whitley rf 1 0 0 0 D.Maggi 1b 2 1 2 2 Guthrie lf 3 0 0 0 R.Vlade dh 2 0 0 0 C.Cnnon 2b 1 0 0 0 M.Nunez dh 2 0 0 0

Philadelphia 203 031 000 - 9 Pittsburgh 000 020 023 - 7

E_Suwinski (1). LOB_Philadelphia 7, Pittsburgh 4. 2B_Stubbs (1), Harrison (2), Rodriguez (1), Suwinski (1), Maggi (1). 3B_Cave (1). HR_Wilson (2), Bohm (1), Sosa (1), Hayes (1).

IP H R ER BB SO

Philadelphia Nola W, 1-0 2 0 0 0 1 1 Kimbrel 1 0 0 0 0 2 Alvarado 1 0 0 0 0 2 Dominguez 1 2 2 2 0 2 Sullivan 1 1 0 0 0 1 Adams 1 0 0 0 0 1 McKay 1 3 2 2 0 2 Seelinger 1-3 3 3 3 1 0 Schultz S, 1-1 2-3 0 0 0 0 0

Pittsburgh Brubaker L, 0-1 2 3 2 2 1 5 Ramirez 1 3 3 3 0 0 Hernandez 1 0 0 0 1 1 Chatwood 1 3 3 3 1 2 Crowe 1 1 1 1 0 2 Huang 1 1 0 0 0 2 Perdomo 1 0 0 0 0 1 Mlodzinski 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Perdomo (McDowell).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Jansen Visconti; Second, Emil Jimenez; Third, Robert Nunez; .

T_2:43. A_4658