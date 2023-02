Dodgers 9, Cubs 4

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 7 3 Totals 32 9 10 9 Mdrigal 3b 3 0 1 1 M.Rojas ss 2 0 1 0 Windham c 1 0 0 0 Hrnndez 3b 2 2 1 1 McKstry 2b 3 0 0 0 Freeman 1b 2 0 0 0 E.Qiroz 2b 2 0 0 0 Fduccia c 3 2 2 5 M.Mrvis 1b 1 0 0 0 C.Tylor lf 3 0 1 1 J.Young 1b 2 0 0 0 Ry.Ward lf 2 1 1 0 Ed.Rios dh 2 0 0 0 M.Muncy 3b 1 0 0 0 Strumpf dh 1 0 0 0 A.Pages rf 1 0 0 1 C.Morel ss 3 1 1 0 A.Brnes c 2 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0 D.Avans cf 2 0 2 1 Tuchman lf 2 1 1 0 Peralta rf 2 0 0 0 Da.Hill lf 2 1 1 0 J.Vivas 2b 2 0 1 0 Vlzquez rf 2 0 0 0 Thmpson cf 2 0 0 0 Perlaza rf 2 0 0 0 Leonard ss 3 1 1 0 Brnhart c 1 0 0 1 M.Busch 2b 1 0 0 0 Da.Bote 3b 2 0 2 1 De.Mann 1b 1 1 0 0 DeLuzio cf 1 1 1 0 J.DLuca dh 1 1 0 0 Crwtrng cf 2 0 0 0 Cartaya dh 0 1 0 0

Chicago 030 001 000 - 4 Los Angeles 000 002 340 - 9

E_Perlaza (1). DP_Chicago 3, Los Angeles 0. LOB_Chicago 9, Los Angeles 10. 2B_Morel (1), Bote (1), Feduccia (1), Avans (1). HR_Feduccia (1). SB_Tauchman (1), DeLuzio (1), Hernandez (1). SF_Barnhart.

IP H R ER BB SO

Chicago Assad 2 0 0 0 0 2 Rucker 1 1 0 0 1 1 Little H, 1 1 0 0 0 1 0 Rodriguez H, 1 1 0 0 0 0 0 Neidert 2-3 1 2 2 3 0 Ueckert H, 1 1-3 1 0 0 1 0 Horn L, 0-1, BS, 0-1 2-3 2 3 3 2 1 Taylor 1-3 1 0 0 0 1 Bigge 1-3 3 4 4 2 0 Johnson 2-3 1 0 0 1 0

Los Angeles Erlin 1 0 0 0 1 1 Miller 2-3 3 3 3 0 1 Salow 1-3 0 0 0 0 0 Vesia 1 0 0 0 1 2 Graterol 1 1 0 0 0 2 Scott 1 0 0 0 0 1 Covey 1 2 1 1 0 2 Kolarek W, 1-0 1 0 0 0 1 0 Suero H, 1 1 1 0 0 0 2 Curtis 1 0 0 0 1 1

WP_Miller.

HBP_by_Miller (DeLuzio), Scott (Rios).

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Tony Randazzo; Second, Jose Navas; Third, Alex MacKay;.

T_2:54. A_10082