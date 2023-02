Diamondbacks 3, Cubs 0

Chicago Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 26 0 2 0 Totals 31 2 7 3 Hoerner 2b 3 0 0 0 K.Marte 2b 3 0 0 0 L.Jrdan 2b 1 0 0 0 Se.Beer 1b 1 0 1 0 Swanson ss 1 0 0 0 J.Rojas 3b 2 0 0 0 A.Weber ss 1 0 1 0 J.Hager 2b 1 0 1 0 E.Hsmer 1b 2 0 0 0 Grr Jr. lf 2 0 0 0 J.Young 1b 1 0 0 0 Mroglio c 1 0 0 0 Da.Bote dh 1 0 1 0 C.Wlker 1b 3 0 0 0 Vazquez dh 1 0 0 0 Dzenack lf 1 0 1 0 Vlzquez rf 2 0 0 0 Lngoria dh 3 0 0 0 Beesley rf 1 0 0 0 Higgins ph 1 1 1 0 Crwtrng cf 2 0 0 0 C.Kelly c 2 0 1 0 Rederer cf 1 0 0 0 E.Rvera 3b 2 1 1 3 B.Davis lf 2 0 0 0 Canzone rf 2 0 0 0 Canario lf 1 0 0 0 Alxnder ss 1 0 0 0 Slghter 3b 2 0 0 0 J.Lwlar ss 2 0 1 0 J.Nwogu 3b 1 0 0 0 Cstillo rf 1 0 0 0 D.Nunez c 2 0 0 0 Fltcher cf 3 0 0 0 Aliendo c 1 0 0 0

Chicago 000 000 000 - 0 Arizona 000 000 003 - 3

LOB_Chicago 1, Arizona 6. HR_Rivera (1). CS_Bote (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Kilian 2 0 0 0 0 2 Kay 1 0 0 0 0 2 Jensen 2 2 0 0 2 3 Estrada 1 0 0 0 0 1 Borucki 1 0 0 0 0 1 Sanders 1 2 0 0 0 1 Holloway L, 0-1 0 2 2 2 0 0 Reyes 0 1 1 1 0 0

Arizona Pfaadt 2 1 0 0 1 2 Mantiply 1 0 0 0 0 0 McGough 1 0 0 0 0 0 Martin 1 0 0 0 1 1 Martinez 1 0 0 0 0 0 Jarvis 2 1 0 0 0 2 Vizcaino W, 1-0 1 0 0 0 0 2

PB_Nunez.

Balk_Reyes.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jim Wolf; Second, Matthew Brown; Third, Tom Hanahan; .

T_2:04. A_6382