Acciones de EE.UU. cierran lunes con avance moderado

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron el lunes con avances modestos después de fluctuar durante el tramo final de la sesión de negociación. Los inversionistas intentan asimilar que la política monetaria de la Reserva Federal podría seguir siendo restrictiva durante más tiempo de lo previsto.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,3% a las 4:01 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 0,7%

El Dow Jones Industrial Average repuntó 0,2%

El índice MSCI World cayó 1,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cedió 0,3%

El euro subió 0,6% a US$1,0608

La libra esterlina avanzó 0,9% a US$1,2057

El yen japonés subió 0,2% a 136,25 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin bajó 1% a US$23.335,77

Ether cayó 1,1% a US$1.624,06

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos básicos al 3,93%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cuatro puntos básicos al 2,58%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 15 puntos básicos al 3,80%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,9% a US$75,67 el barril

Los futuros del oro subieron 0,4% a US$1.824 la onza

