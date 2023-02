Yankees 9, Blue Jays 5

New York Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 37 9 16 8 Totals 34 5 8 5 A.Volpe ss 4 2 2 0 Mrrfeld 2b 1 0 1 0 Dnldson 3b 2 1 1 0 L.Tlley 2b 3 1 1 3 Ma.Burt 3b 3 0 1 0 Bchette ss 2 0 0 0 Calhoun lf 3 0 2 1 A.Brger ss 1 1 1 0 Rdrguez lf 2 1 1 0 Grr Jr. dh 3 1 1 2 Chparro 1b 4 1 2 2 Ritchie dh 1 0 0 0 S.Hnson 1b 2 0 0 0 Chapman 3b 2 0 0 0 E.Dnham rf 3 1 2 0 Mrtinez 3b 2 0 1 0 Negueis rf 0 1 0 0 D.Vrsho lf 3 0 0 0 Hrmsllo cf 2 0 1 0 S.Brroa lf 1 0 0 0 Lckrdge cf 2 0 1 2 Krmaier cf 2 0 0 0 Pereira dh 1 0 0 0 Za.Cook cf 2 0 0 0 Ramirez dh 1 0 1 0 C.Bggio 1b 2 0 2 0 Narvaez c 2 1 1 1 R.Nunez 1b 2 1 0 0 Seigler c 2 0 0 0 Brantly c 1 0 1 0 Bstidas 2b 2 1 1 2 P.Clrke c 2 0 0 0 B.Cwles ss 2 0 0 0 Britton rf 1 0 0 0 S.Espno rf 3 1 0 0

New York 101 311 020 - 9 Toronto 000 050 000 - 5

LOB_New York 13, Toronto 5. 2B_Volpe (1), Burt (1), Calhoun (1), Hermosillo (1), Ramirez (1), Merrifield (1), Barger (1), Martinez (1). 3B_Lockridge (1). HR_Chaparro (1), Narvaez (1), Bastidas (1), Talley (1), Guerrero Jr. (2). SB_Volpe 2 (2), Espino (1). CS_Hermosillo (1), Merrifield (1).

IP H R ER BB SO

New York Brito W, 1-0 2 3 0 0 0 2 Spence 2 1 1 1 1 0 Bowman 2-3 3 4 4 0 1 Gomez H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Evans H, 1 1 0 0 0 0 1 Santos 1 0 0 0 0 2

Toronto Mayza L, 0-1 1 3 1 1 0 0 Romano 1 1 0 0 1 1 Pearson 1 2 1 1 2 3 Bard 1 3 3 3 1 0 Fernandez 1-3 1 1 1 2 1 Peacock 1 2-3 2 1 1 0 0 Fernandez 1 1 0 0 0 1 Juenger 2-3 2 2 2 2 0 Danner 1 1-3 1 0 0 1 2

HBP_by_Bowman (Brantly), Fernandez (Narvaez).

PB_Clarke.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Brennan Miller; Second, Emil Jimenez; Third, Derek Thomas; .

T_3:05. A_7011