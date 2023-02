Yankees 7, Braves 0

Atlanta New York ab r h bi ab r h bi Totals 27 0 1 0 Totals 33 7 10 7 K.Pllar lf 3 0 0 0 G.Trres 2b 2 1 2 0 Mlligan lf 1 0 0 0 C.Drbin 2b 3 0 0 0 O.Arcia ss 2 0 0 0 A.Judge rf 1 1 1 0 Hchvrra ss 1 0 0 0 A.Hicks lf 3 1 1 0 M.Ozuna dh 3 0 0 0 Ma.Pita lf 1 0 0 0 Waddell ph 1 0 0 0 Trevino c 2 1 1 4 Hlliard cf 3 0 1 0 R.Duran c 1 0 0 0 Casteel 1b 2 0 0 0 O.Praza ss 2 0 1 0 Lgbauer 1b 1 0 0 0 Sweeney ss 1 1 1 0 Adranza 2b 2 0 0 0 R.Ortga cf 2 0 0 0 Shwmake 2b 1 0 0 0 Hardman 3b 2 1 1 0 E.White rf 2 0 0 0 Wi.Difo 3b 2 0 0 0 Fo.Wall rf 0 0 0 0 S.Jones cf 2 0 0 0 J.Hdson c 2 0 0 0 McKnney 1b 2 0 0 0 Baldwin c 1 0 0 0 Rmfield 1b 2 1 1 2 J.Dnand 3b 2 0 0 0 Wstbrok dh 2 0 0 0 Sanchez 3b 0 0 0 0 M.Gsper dh 1 0 1 1 Aguilar rf 2 0 0 0

Atlanta 000 000 000 - 0 New York 400 003 00(x) - 7

E_Difo (1). DP_Atlanta 1, New York 0. LOB_Atlanta 3, New York 6. 2B_Sweeney (1), Rumfield (1), Gasper (1). HR_Trevino (1). SB_Pillar (1). CS_Hilliard (1). PO_Pillar.

IP H R ER BB SO

Atlanta Elder L, 0-1 1 2-3 4 4 4 1 0 Swarmer 1-3 1 0 0 1 0 Lee 1 0 0 0 0 2 Rios 1 0 0 0 0 1 Moran 1 0 0 0 0 2 Elledge 1 4 3 3 0 2 Munoz 1 1 0 0 1 0 Burkhalter 1 0 0 0 1 2

New York Schmidt W, 1-0 2 0 0 0 0 5 Abreu 1 0 0 0 0 1 Garcia 2 0 0 0 1 2 Warren 2 1 0 0 0 0 Beeter 2 0 0 0 2 3

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Roberto Ortiz; Second, Ryan Wills; Third, Randy Rosenberg;.

T_2:16. A_9776