Mets 5, Marlins 2

Miami New York ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 3 2 Totals 34 5 10 4 J.Berti 3b 1 1 0 0 J.McNil 2b 2 1 1 0 B.Mller rf 1 0 0 0 Muricio ss 2 0 0 0 D L Crz lf 2 0 0 0 To.Pham cf 3 0 0 0 J.Amaya ss 2 0 0 0 J.Praza 2b 2 0 0 0 N.Frtes c 3 0 0 0 F.Lndor ss 2 1 1 0 McIntsh c 1 0 0 0 Cedrola cf 2 0 0 0 Sanchez rf 2 0 1 1 P.Alnso 1b 3 2 3 1 Encrncn lf 2 0 0 0 Ag.Ruiz lf 1 0 0 0 Hampson ss 2 0 0 0 Escobar 3b 3 1 1 0 J.Berry 3b 1 0 0 0 Schwrtz 1b 1 0 0 0 Burdick cf 1 1 0 0 M.Canha lf 3 0 0 0 J.Mngum cf 2 0 0 0 L.Rtter 3b 0 0 0 0 Grshans dh 1 0 0 0 Vglbach dh 3 0 2 1 Hnojosa dh 2 0 0 0 Alvarez dh 1 0 0 0 J.Rizzo 1b 2 0 2 1 Almonte rf 2 0 2 2 Jhnston 1b 2 0 0 0 McIlwin rf 0 0 0 0 Edwards 2b 2 0 0 0 To.Nido c 3 0 0 0 De Goti 2b 1 0 0 0 H.Snger c 1 0 0 0

Miami 011 000 000 - 2 New York 021 020 00(x) - 5

E_Johnston (1), Nido (1). DP_Miami 2, New York 0. LOB_Miami 6, New York 10. 2B_Rizzo (1), Almonte (1). HR_Alonso (1). SB_Berti (1), Sanchez (1).

IP H R ER BB SO

Miami Garrett 2 3 2 2 0 1 Chargois L, 0-1 1 2 1 1 1 0 Gonzalez 1 2-3 4 2 2 2 0 Maldonado 1-3 1 0 0 0 0 Castano 2 0 0 0 0 2 Nardi 1 0 0 0 0 0

New York Butto 1 2-3 0 1 1 2 4 Parsons 1-3 1 0 0 0 0 Brigham W, 1-0, BS, 0-1 1 1 1 1 1 1 McFarland H, 1 1 1 0 0 1 1 Nogosek H, 1 1 0 0 0 0 1 Walker H, 1 1 0 0 0 1 1 Yacabonis H, 1 1 0 0 0 0 1 Woods H, 1 1 0 0 0 0 1 Lavender S, 1-1 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Castano (Ritter), Castano (McIlwain).

WP_Chargois.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Ryan Additon; Second, Edwin Moscoso; Third, Clint Vondrak;.

T_2:35. A_7075