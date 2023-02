Lewandowski sigue firme líder sin marcar, Borja Iglesias y Muriqi llegan a 10

Madrid, 26 feb. El polaco Robert Lewandowski, pese a no marcar en la derrota del Barcelona en Almería, continúa como sólido líder de la clasificación de goleadores de LaLiga Santander, mientras que Borja Iglesias (Betis) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca) alcanzaron la decena de tantos.

Lewandowski domina casi sin rival con quince tantos, cuatro más que Joselu mato (Espanyol) y el francés Karim Benzema (Real Madrid), que no anotaron tampoco, por lo que ya tienen más cerca a Borja Iglesias y Muriqi, quienes dejarán atrás a Iago Aspas (Celta) y el noruego Alexander Sorloth (Real Sociedad).

El joven Gabri Veiga, una de las grandes revelaciones de LaLiga, logró un doblete para el Celta y ya es junto a Oihan Sancet (Athletic) el centrocampista más goleador del torneo con ocho dianas, una más que el danés Martin Braithwaite (Espanyol), que también marcó por partida doble, quien ha engrosado un grupo formado también por Álvaro Morata, el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), el argentino Chimy Ávila (Osasuna), el brasileño Vinicius Junior, el uruguayo Fede Valverde (Real Madrid) y Brais Méndez (Real Sociedad).

-- Clasificación de goleadores. 23ª jornada:

- Con 15 goles: Lewandowski (POL) (Barcelona).

- Con 11 goles: Joselu (3p) (Espanyol); Benzema (FRA) (4p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Borja Iglesias (5p) (Betis); Muriqi (KOS) (2p) (Mallorca).

- Con 9 goles: Iago Aspas (1p) (Celta); Sorloth (NOR) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Sancet (Athletic); Gabri Veiga (Celta).

- Con 7 goles: Morata y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Braithwaite (DIN) (Espanyol); Chimy Ávila (ARG) (1p) (Osasuna); Vinicius (BRA) y Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 6 goles: El Bilal Toure (MLI) (Almería); Pedri (Barcelona); Pere Milla (3p) (Elche); Enes Unal (TUR) (1p) (Getafe); Stuani (URU) (3p) (Girona).

- Con 5 goles: Iñaki Williams y Guruzeta (Athletic): Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Borja Mayoral (Getafe); Castellanos (ARG) (1p) (Girona); Isi (1p) y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Cavani (URU) (2p) (Valencia); Sergio León (1p) (Valladolid); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 4 goles: Nico Williams (Athletic); Joao Félix (POR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (Barcelona); Juanmi y Canales (1p) (Betis); Sergi Darder (Espanyol); Riquelme (Girona); Álvaro García y Lejeune (FRA) (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA) (1p), Modric (1p) (CRO) y Marco Asensio (Real Madrid); Kubo (JPN) (Real Sociedad); En-Nesyri (MAR) (Sevilla); Álex Baena (Villarreal).

- Con 3 goles: Leo Baptistao (BRA) y Ramazani (BEL) (Almería); Berenguer (Athletic); Ansu Fati, Dembélé (FRA) y Sergi Roberto (Barcelona); Lucas Pérez y Álex Fernández (1p) (Cádiz); Carmona (2 con el Sevilla/Elche); Xavi Puado (Espanyol); Iván Martín (Girona); Dani Rodríguez (Mallorca); Aimar Oroz (1p) (Osasuna); Militao (BRA) (Real Madrid); Umar Sadiq (NIG) (Real Sociedad/2 con el Almería) (Real Sociedad); Óliver Torres, Lamela (ARG), Rafa Mir y Gudelj (SRB) (Sevilla); Kluivert (NED) (Valencia); Larin (CAN) (Valladolid); Samu Castillejo (Villarreal).

- Con 2 goles: Melero, Portillo y Luis Suárez (COL) (Almería); Vesga (1p) y Raúl García (Athletic); Hermoso (Atlético de Madrid), Memphis Depay (NED) (Atlético de Madrid/1 con el Barcelona); Ferran Torres, Frenkie de Jong (NED) y Dembelé (FRA) (Barcelona); William Carvalho (POR), Fekir (FRA) (1p) y Rodri (Betis); Bongonda (CON), Escalante (ARG) y Sergi Guardiola (Cádiz); Óscar Rodríguez y Strand Larsen (NOR) (Celta); Ezequiel Ponce (ARG) y Lucas Boyé (ARG) (Elche); Edu Expósito (Espanyol); Gastón Álvarez (URU) y Aleñá (Getafe); David López y Samu Sáiz (2p) (Girona); Kang In Lee (KOR) (Mallorca); Arnau y Yangel Herrera (VEN) (Girona); Kike García (1p), Ante Budimir y David García (Osasuna); Falcao (COL) (1p) y Óscar Trejo (ARG) (1p) (Rayo Vallecano); Lucas Vázquez y Kroos (GER) (Real Madrid); Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Acuña (ARG) (Sevilla); André Almeida (POR), Diakhaby (FRA) y Lino (BRA) (Valencia); Danjuma (NED), Jackson (SEN), Yeremy Pino, Morales y Samu Chukwueze (NIG), (Villarreal).

- Con 1 gol: Robertone (ARG), Babic (SRB), Lázaro (BRA), César de la Hoz, Eguaras, Embarba, Chumi y Samu Costa (POR) (Almería); Vivian, Yeray Álvarez y Yuri (Athletic); De Paul (ARG), Carrasco (ARG), Marcos Llorente, Saúl Ñíguez y Giménez (URU) (Atlético de Madrid); Eric García, Marcos Alonso y Jordi Alba (Barcelona); Juan Cruz, Luiz Henrique (BRA), Guardado (MEX), Miranda y Willian Jose (BRA) (1p) (Betis); Rubén Sobrino, Negredo, Chust, Rubén Alcaraz y Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Paciencia (POR), Aidoo (GHA) y Seferovic (SUI) (Celta); Álex Collado, Gonzalo Verdú, Josan, Pol Lirola y Fidel (Elche); Lazo y Comert (SUI) (Espanyol); Iglesias, Damián Suárez (URU) y Munir (MAR) (Getafe); Reinier (BRA), Oriol Romeu, Toni Villa, Borja García, Tsyhankov (UKR), Javi Hernández y Aleix García (Girona); Antonio Raillo, Maffeo, Amath (SEN), Abdón Prats y Kadewere (ZIM) (Mallorca); Rubén García, Darko Brasanac (SRB), Moi Gómez, Kike Barja y Abde (MAR) (Osasuna); Pathé Ciss (SEN), Unai López, Catena y Santi Comesaña (Rayo Vallecano); Alaba (AUT), Rudiger (GER) y Álvaro Rodríguez (URU) (Real Madrid); Isak (SWE), Zubimendi, Illarramendi, Zubeldia, David Silva y Barrenetxea (Real Sociedad); Rekik (NED), Kike Salas, Nianzou (FRA), Rakitic (CRO) (1p), Bryan Gil y Suso (Sevilla); Carlos Soler (1p), Lato, Nico González, Hugo Duro, Marcos André (BRA), Gabriel Paulista, Comert (SUI), Hugo Guillamón (1p) y Gayà (Valencia); Anuar (MAR), Weissman (ISR), Monchu, Óscar Plano, Joaquín Fernández, Javi Sánchez y Roque Mesa (Valladolid); Lo Celso (ARG), Coquelin (FRA), Foyth (ARG) y Parejo (1p) (Villarreal).

En propia puerta: Con 1 gol: Domingos Duarte (POR) (Getafe, contra Girona); Nico González (Valencia, contra Rayo); Unai Núñez (Celta, contra Atlético de Madrid); Nico Fernández (ARG) (Elche, contra Athletic), Balliu (Rayo, contra Cádiz); Hugo Guillamón (Valencia, contra Real Sociedad); Jesús Navas (Sevilla, contra Betis); Lecomte (Espanyol, contra Villarreal); Balliu (Rayo Vallecano, contra Betis); Jules Koundé (Barcelona, contra Betis); Nacho Fernández (Real Madrid, contra Mallorca); Rodrigo Ely (Almería, contra Rayo); Arambarri (URU) (Getafe, contra Rayo); Leandro CAbrera (URU) (Espanyol, contra Real Sociedad); Le Normand (FRA) (Real Sociedad, contra Celta); Zubeldia (Real Sociedad, ante Valencia); De Marcos (Athletic, contra Girona); Vesga (Athletic, contra Girona); Fernando (BRA) (Sevilla, contra Osasuna). EFE

