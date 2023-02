Brewers 7, Dodgers 4

Los Angeles Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 6 4 Totals 32 7 9 6 Gav.Lux ss 3 1 0 0 Mtchell cf 3 2 2 4 A.Pages rf 1 0 1 1 Hrrison cf 1 0 0 0 Freeman 1b 2 1 1 2 W.Admes ss 3 0 1 0 De.Mann 1b 2 0 0 0 Mnstrio ss 1 0 0 0 Mrtinez dh 2 0 1 0 R.Tllez 1b 3 1 1 1 Yu.Diaz dh 2 0 0 0 Z.Wrren 1b 1 0 0 0 Peralta lf 2 0 0 0 Cntrras c 3 0 1 0 Leonard ss 1 0 0 0 Nvrreto c 1 0 0 0 W.Smith c 3 0 0 0 Lu.Voit dh 3 0 1 0 J.Vivas 3b 1 0 0 0 Dvanney dh 1 1 0 0 J.Otman cf 1 0 1 0 Frelick lf 1 0 0 0 Hrnndez 2b 2 1 1 0 Sk.Bolt lf 2 0 0 0 Wlliams 3b 2 0 0 0 Brsseau 3b 2 0 0 0 B.Zmmer cf 2 1 1 0 Alvarez 3b 2 1 1 0 S.Dggar rf 2 0 0 0 Ab.Toro 2b 2 0 0 0 Mazeika c 2 0 0 0 VnMeter 2b 1 0 1 1 M.Vrgas 2b 1 0 0 0 J.Wemer rf 1 2 1 0 J.DLuca lf 1 0 0 1 Perkins rf 1 0 0 0

Los Angeles 002 000 200 - 4 Milwaukee 102 022 00(x) - 7

E_Smith (1). DP_Los Angeles 0, Milwaukee 1. LOB_Los Angeles 4, Milwaukee 3. HR_Freeman (1), Mitchell 2 (2), Tellez (1). SB_Wiemer (1). CS_Frelick (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Grove 1 1 1 1 0 1 Andriese 1 0 0 0 0 1 Bruihl L, 0-1, BS, 0-1 1 2 2 2 0 0 Hudson 1 1 0 0 0 1 Yamamoto 1 2 2 2 1 0 Hagenman 1 3 2 2 0 2 Washington 1 0 0 0 0 1 De La Rosa 1 0 0 0 0 1

Milwaukee Stock 1 0 0 0 0 0 Claudio H, 1 1 1 0 0 1 0 Peguero W, 1-0, BS, 0-1 1 2 2 2 1 0 Miller H, 1 1 0 0 0 1 1 Myers H, 1 1 0 0 0 0 2 Boushley H, 1 1 0 0 0 0 1 Yeager 1 3 2 2 0 1 Fernandez H, 1 1 0 0 0 0 1 Hardy S, 1-1 1 0 0 0 0 2

WP_Hagenman.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Jose Navas; Second, Pat Hoberg; Third, Dan Merzel;.

T_2:21. A_8098