Royals 6, Rangers 5

Texas Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 9 4 Totals 32 6 8 6 M.Smien 2b 2 0 0 0 Wtt Jr. ss 2 1 0 0 McCrthy rf 1 0 1 0 M.Grcia ss 1 0 1 0 E.Duran lf 1 0 0 0 M.Mssey 2b 3 1 0 0 C.Sager ss 2 0 0 0 S.Tylor 2b 1 0 0 0 Ornelas ss 2 0 0 0 S.Perez c 2 0 1 0 Na.Lowe 1b 2 0 0 0 Briceno c 2 0 1 0 Bl.Crim 1b 2 0 0 0 Psqntno 1b 2 2 2 2 A.Grcia rf 2 0 0 0 L.Prter 1b 1 0 0 0 L.Acuna 2b 2 1 1 0 F.Reyes dh 3 0 1 1 M.Grver dh 3 1 1 0 L.Tresh dh 1 0 0 0 Hrnndez dh 1 0 0 0 Camargo 3b 3 1 0 0 Grssman lf 2 1 1 2 N.Lftin 3b 1 0 0 0 J.Fscue 3b 2 1 1 1 K.Isbel cf 2 0 0 0 Jo.Jung 3b 2 1 1 0 Tolbert cf 1 0 0 0 D.Hrris rf 2 0 0 0 N.Eaton rf 2 0 1 2 Taveras cf 2 0 0 0 P.Bates rf 2 0 0 0 Sa.Huff c 2 0 1 0 Jo.Rave lf 1 0 0 0 Sa.Leon c 2 0 2 1 Bradley lf 2 1 1 1 E.Crter cf 1 0 0 0

Texas 030 000 110 - 5 Kansas City 200 210 001 - 6

E_Otto (1), Ornelas (1), Garcia (1). DP_Texas 0, Kansas City 2. LOB_Texas 5, Kansas City 6. 2B_Jung (1), Huff (1), Briceno (1). HR_Grossman (1), Foscue (1), Pasquantino (1), Bradley (1). SB_Garcia (1).

IP H R ER BB SO

Texas Otto 2 1 2 2 1 5 Leclerc 1 0 0 0 0 2 White BS, 0-1 2-3 3 2 2 2 1 Robert 1-3 0 0 0 0 1 King 1 1 1 0 1 1 Latz 1 1 0 0 0 0 Lee 1 1 0 0 0 1 Bradford 1 0 0 0 0 0 Church L, 0-1 0 1 1 1 0 0

Kansas City Lynch 2 4 3 3 0 0 Staumont 1 0 0 0 0 2 Cuas 1 0 0 0 0 1 Wittgren H, 1 1 2 0 0 0 1 Kriske H, 1 1 0 0 0 0 2 Sisk H, 1 1 2 1 1 1 1 Nunez BS, 0-1 1 1 1 0 0 1 Weiss W, 1-0 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Ty Krauss; First, Alan Porter; Second, Stu Scheurwater; Third, Nic Lentz;.

T_2:33. A_4899