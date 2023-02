Pedro Osuna, el joven compositor español tras la música de "Argentina, 1985"

Guillermo Azábal

Los Ángeles (EE.UU.), 25 feb. A pesar de su corta edad, el compositor Pedro Osuna (Granada, España, 1997) sobrelleva con total naturalidad la "gran responsabilidad" de haber creado la música de "Argentina, 1985", el filme nominado al Óscar con el que Santiago Mitre narra el juicio más importante de la historia reciente de dicho país.

La cinta, ganadora del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, relata el trabajo del fiscal Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su equipo en el Juicio a las Juntas Militares, que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados.

"Mi propósito era que la música conectara el subconsciente del espectador con la historia. (...) Además, quería transmitir el constante peligro que acechaba a los participantes del juicio durante todo el proceso", explicó Osuna durante una entrevista con EFE desde su estudio en Los Ángeles (EE.UU.).

El joven español reveló que comprendió completamente "la responsabilidad" de componer la música de "un caso que buscaba verdad y justicia" cuando se desplazó a Buenos Aires para presenciar el estreno de esta producción en Argentina.

"Lo entendí viendo las reacciones de un auditorio en el que había personas muy importantes para la historia del país y familiares de desaparecidos. (...) Allí, podía escucharse el impacto de la catarsis", desarrolló Osuna.

Desde la humildad de quien aterrizó recientemente en el circuito mediático y con un gran respeto por el filme, el músico consideró que esta producción va en consonancia con su visión de la industria.

"Me apasiona la capacidad que nos da el arte para servir a la humanidad. Ser parte de esta película, lo lleva un paso más allá", sintetizó.

Él comenzó a trabajar con el equipo de Mitre en marzo del año pasado y, tras una reunión telemática, pasó cuatro días encerrado en su estudio para sumergirse en la esencia de la historia y componer un borrador de la música que acabaría envolviendo a "Argentina, 1985".

"Desde que lo oyeron, a nadie le importó mi edad. (...) Cuando conocí a Santiago Mitre o Ricardo Darín, todos me decían 'qué buen trabajo, Pedrito'", bromeó Osuna rememorando su primera toma de contacto con los responsables de la película.

Victoria Alonso, productora de "Argentina, 1985" y también ejecutiva de la franquicia Marvel, y el oscarizado compositor Michael Giacchino ("Up", 2009) fueron los principales valedores para que Osuna se incorporara al proyecto.

Alonso "siempre" ha confiado en su potencial, según detalló el músico, y con Giacchino ya había colaborado mano a mano en producciones como "Thor: Love and Thunder" (2022) o "Lightyear" (2022), de Pixar.

La cinta de Mitre, que sigue el proceso contra los responsables de la última dictadura que gobernó Argentina hasta 1983, supone la primera gran oportunidad para Osuna de componer música en solitario como parte de una gran producción de cine.

No obstante, la fulgurante trayectoria del artista español lo avala como uno de los músicos noveles mejor considerados internacionalmente en la composición para medios audiovisuales.

Osuna, galardonado con el prestigioso Premio Georges Delerue en Berklee College of Music (Boston, EE.UU.), también participó en películas como "007: No Time to Die" (2021), con banda sonora de Hans Zimmer, o la cinta de animación "Klaus" (2019), entre otras.

Un ballet, un concierto para violín y otro filme -aún sin desvelar su título- son los proyectos en los que se ha embarcado recientemente un joven cuyo sueño es seguir compaginando la música clásica con las creaciones para películas.

"Mucha gente me ha dicho que no es posible hacerlo a la vez, pero yo lo voy a intentar hasta el final porque creo que ambas disciplinas se retroalimentan", argumentó.

Asimismo, cuando tiene algún hueco en su calendario, Osuna disfruta en el ámbito de la docencia y el verano pasado ya impartió un curso titulado "El Compositor en el siglo XXI y la música para medios audiovisuales" en Granada, España.

Es su ciudad natal, la que evoca con nostalgia recordando sus inicios en el coro del colegio o en su conservatorio, y a la que augura un buen futuro musical por "la pasión" de las nuevas generaciones que se acercan a la composición. EFE

