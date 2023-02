Palmarés de la 73 edición del festival de cine de Berlín, la Berlinale

Berlín, 25 feb. El jurado de la Berlinale, presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre su equipo, entregó este sábado los premios oficiales de la 73 edición del festival alemán.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales a Competición y Encounters, sección dedicada a nuevos lenguajes cinematográficos, así como otros premios destacados.

Oso de Oro: "Sur l'Adamant", de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: "Roter Himmel", de Christian Petzold (Alemania)

Oso de Plata Premio del Jurado: "Mal viver", Joao Canijo (Portugal)

Oso de Plata a la mejor dirección: Philippe Garrel, por "Le grand Chariot" (Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Sofía Otero, por "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Thea Ehre, por "Bis ans Ende der Nacht" -"Till the End of the night", de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

Oso de Plata al mejor guión: "Music", de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

Oso de Plata a la contribución artística: "Disco Boy", de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

Premio al mejor film de Encounters: "Here", de Bas Devos (Bélgica)

Premio a la mejor dirección de Encounters: "El eco", de Tatiana Huezo (México)

Premio Especial del Jurado de Encounters: "Samsara", de Lois Patiño (España)

Premio al mejor documental: "El eco", de Tatiana Huezo (México)

Premio a la mejor ópera prima: "Adentro mío estoy bailando", de Leandro Koch y Paloma Schachmann (Argentina)

Oso de Oro al mejor cortometraje: "Les chinilles", Michelle y Noel Keserwany (Francia)

Oso de Cristal de la sección Generation 14Plus: "Adolfo", de Sofía Auza (México)

Premios principales de los jurados independientes:

Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (FIPRESCI): "The survival of Kindness", Rolf de Heer (Australia)

Premio Teddy al mejor documental: "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

Premio Gilde del Cine Artístico y Teatral: "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Premio del Jurado Ecuménico: "Tótem", de Lila Avilés (México)

Premio de los lectores de "Berliner Morgenpost": "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola (España)

Premio de los lectores de "Tagesspiegel": "Orlando, ma biographie politique", de Paul B. Preciado (Francia)

Premio CICAE, sección Forum: "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal (Argentina). EFE

