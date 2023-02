Orioles 10, Twins 5

Minnesota Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 30 5 4 5 Totals 35 10 13 10 N.Grdon ss 2 1 1 0 Mullins cf 2 0 1 0 J.Salas ss 1 0 0 0 C.Cwser cf 1 2 0 0 A.Mrtin 2b 1 0 0 1 Frazier 2b 2 0 0 0 Er.Yake 2b 2 0 0 1 T.Vavra 2b 3 2 2 2 Larnach lf 2 0 0 0 Rtschmn dh 2 0 0 0 Lu.Baez lf 2 0 0 0 C.Terry dh 3 1 1 3 Wallner rf 3 0 0 0 Sntnder rf 1 0 0 0 Rosario rf 2 1 1 1 Kjrstad rf 3 3 3 2 Greiner c 1 1 1 0 O'Hearn 1b 2 0 1 0 Wlliams c 2 0 0 0 J.Lster 1b 1 1 0 0 Cntrras cf 3 1 1 2 N.Mzara lf 2 0 0 0 Grr Jr. cf 1 0 0 0 Cameron lf 2 0 0 0 C.Sisco dh 4 0 0 0 J.Ortiz ss 3 0 1 1 A.Sbato 1b 1 1 0 0 Hlliday ss 1 1 1 0 Bchtold 3b 2 0 0 0 Co.Mayo 3b 1 0 0 0 Sverino 3b 1 0 0 0 C.Preto 3b 2 0 2 2 Bemboom c 2 0 0 0 Klzsvry c 2 0 1 0

Minnesota 100 201 100 - 5 Baltimore 000 142 30(x) - 10

DP_Minnesota 1, Baltimore 0. LOB_Minnesota 9, Baltimore 7. 2B_Greiner (1), Vavra (1), Holliday (1). 3B_Gordon (1), Ortiz (1). HR_Rosario (1), Contreras (1), Vavra (1), Terry (1), Kjerstad 2 (2). SB_Martin (1). CS_Prieto (1). SF_Martin.

IP H R ER BB SO

Minnesota Varland 2 1 0 0 0 1 Dobnak H, 1 2 2 1 1 2 2 Stewart L, 0-1, BS, 0-1 1 3 4 4 2 1 Enlow 1 2 2 2 1 0 Sadzeck 1-3 4 3 3 1 1 Bravo 2-3 0 0 0 0 1 Brink 1 1 0 0 0 1

Baltimore Rom 2 2 1 1 1 2 Bazardo 1 0 0 0 0 2 Charles 1 1 2 2 2 2 Gomez W, 1-0 1 0 0 0 1 2 Uvila H, 1 1 0 1 1 3 1 Vallimont H, 1 2 1 1 1 1 2 McSweeney 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Bazardo (Martin), Charles (Greiner).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Chris Segal; Second, Junior Valentine; Third, Mark Stewart;.

T_2:54. A_5495