Mariners 3, Padres 2

Seattle San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 8 2 Totals 34 2 8 2 Ko.Wong 2b 3 0 0 0 Bgaerts ss 2 0 0 0 Plcvich 2b 2 0 0 0 Merrill ss 3 1 3 0 Rdrguez cf 2 0 1 0 Machado 3b 2 0 2 0 L.Mrtin cf 2 0 1 0 M.Btten 3b 2 1 1 1 T.Frnce 1b 3 0 0 0 Ju.Soto lf 1 0 1 0 Schiner 1b 1 0 0 0 Da.Dahl rf 3 0 0 0 Hrnndez rf 2 1 1 0 Ne.Cruz dh 2 0 0 0 DeLoach rf 1 0 0 0 P.Tcker dh 0 0 0 0 E.Sarez 3b 3 1 1 0 Ha-.Kim 2b 2 0 0 0 D.Ellis 3b 1 0 0 0 T.Lopes 2b 2 0 1 1 Kelenic lf 2 0 0 0 B.Dixon rf 2 0 0 0 J.Lrsen lf 2 0 1 0 Ornelas lf 2 0 0 0 T.Mrphy c 2 0 0 0 Cmpsano c 2 0 0 0 O'Keefe c 2 0 0 0 Sllivan c 2 0 0 0 Crwford ss 2 1 1 0 A.Rivas 1b 2 0 0 0 Cbllero ss 0 0 0 0 R.Rvelo 1b 1 0 0 0 Mi.Ford dh 2 0 2 2 J.Azcar cf 2 0 0 0 Marlowe dh 2 0 0 0 Lberato cf 2 0 0 0

Seattle 000 300 000 - 3 San Diego 000 000 020 - 2

E_Soto (1). DP_Seattle 1, San Diego 1. LOB_Seattle 8, San Diego 10. 2B_Larsen (1), Ford 2 (2), Batten (1). SB_Marlowe (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Ray 2 2 0 0 1 1 Berroa W, 1-0 2 1 0 0 1 3 Castillo H, 1 1 1 0 0 0 1 Gott H, 1 1 0 0 0 0 0 Murfee H, 1 1 0 0 0 0 0 Weiman H, 1 1 3 2 2 1 1 O'Brien S, 1-1 1 1 0 0 1 1

San Diego Martinez 2 3 0 0 0 4 Weathers L, 0-1 2 3 3 0 0 3 Sanchez 1 0 0 0 1 0 Groome 1 2-3 2 0 0 1 2 Contreras 1 1-3 0 0 0 0 0 Cosgrove 1 0 0 0 1 0

HBP_by_O'Brien (Batten), Martinez (Hernandez).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Mark Carlson; Second, Malachi Moore; Third, Kellen Martin;.

T_2:29. A_9887