Giménez: "En el 1-1 no sabíamos quién marcaba a quién"

Madrid, 25 feb. José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, admitió este sábado, tras el empate contra el Real Madrid (1-1), el desajuste defensivo sobre Álvaro Rodríguez en el gol del conjunto blanco, al explicar que no sabían "quién marcaba a quién y eso hizo que nadie tuviera la marca del que cabeceó".

"Es un punto importante ante un rival que está compitiendo muy bien, que aspira a ganar la Liga, nos quedamos con uno menos, nos ponemos en ventaja, pero una desatención, porque hubo un cambio, no estuvo nada concreto las marcas dentro del área, no sabíamos quién marcaba a quién, eso hizo que nadie tuviera la marca del que cabeceó, nos empataron un partido. Es un punto que hay que darle mérito", valoró a 'Dazn'.

El Atlético se adelantó en inferioridad numérica. "Al final, nosotros tenemos muchas herramientas para poder llegar al arco rival y poder generar ocasiones y goles. La pelota quieta siempre fue un arma fuerte nuestra, es cierto que en los últimos tiempos perdimos un poco de efectividad. Hoy volvimos con un gol que nos hace seguir creciendo. Un punto importante. Ahora, a pensar en el fin de semana, que tenemos que seguir ganando", dijo.

También fue preguntado por la expulsión de Ángel Correa. "Yo estaba lejos, realmente no la veo bien. Me contaron por ahí que se podía haber revisado y que no sería tan así de roja. Hay gente para juzgar lo que pasó. Yo sigo trabajando, que lo único que me tengo que dedicar es a pegarle a la pelota", declaró.