Alguacil: "El Valencia no permitió hacer nuestro fútbol con una gran defensa"

Valencia, 25 feb. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, apuntó tras la derrota contra el Valencia (1-0) en Mestalla que, pese a que calificó el partido de igualadísimo, la clave ha sido que equipo valenciano no les ha permitido hacer su fútbol con una gran defensa.

"Ningún jugador ha destacado. Este equipo para funcionar necesita que todos los jugadores jueguen bien, pero no es cuestión de actitud ni de juego, había que igualar la intensidad y estar bien con balón, pero no hemos sido precisos ni hemos ganado los duelos. Esto no ayuda a que ningún jugador destaque", expresó en rueda de prensa.

Alguacil también dijo que no le ha sorprendido para nada ni el partido, ni el ambiente ni el juego, porque el Valencia tiene una gran plantilla con un gran entrenador.

"Hoy el aficionado sabía lo que tenía que hacer y los jugadores también con su entrenador a la cabeza. La actitud defensiva del Valencia, super agresiva, ha sido muy buena. Ha sido un partido disputadísimo, pero ellos en las pocas ocasiones que han tenido han conseguido gol. Ha sido un partido igualadísimo", repitió. EFE

